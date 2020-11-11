Несмотря на то, что новогодние дискотеки отменил коронавирус, пройтись по городу еще можно и скоро петербуржцам добавят настроения рождественские украшения. Оформлять Северную столицу к празднику начал комитет по печати Смольного.

Первыми загорелись гирлянды на набережной Крюкова канала и площади Искусств, о чем «Фонтанке» сообщили в комитете 11 ноября. Фотограф издания прогулялся по указанным адресам, но порции новогоднего вдохновения не получил - кроме обычных фонарей и елки у Гостиного Двора в центре города пока ничего не сияет. Ответственные за убранство чиновники объяснили, что в некоторых локациях включение в розетку было тестовым, но скоро все загорится на постоянной основе. Пока можно посмотреть на предоставленные комитетом по печати фото и видео.