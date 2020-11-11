Петербург начали обматывать лампочками к Новому году. Часть из них загорелась, но почти сразу погасла
Несмотря на то, что новогодние дискотеки отменил коронавирус, пройтись по городу еще можно и скоро петербуржцам добавят настроения рождественские украшения. Оформлять Северную столицу к празднику начал комитет по печати Смольного.
Первыми загорелись гирлянды на набережной Крюкова канала и площади Искусств, о чем «Фонтанке» сообщили в комитете 11 ноября. Фотограф издания прогулялся по указанным адресам, но порции новогоднего вдохновения не получил - кроме обычных фонарей и елки у Гостиного Двора в центре города пока ничего не сияет. Ответственные за убранство чиновники объяснили, что в некоторых локациях включение в розетку было тестовым, но скоро все загорится на постоянной основе. Пока можно посмотреть на предоставленные комитетом по печати фото и видео.
Украшать будут поэтапно - сперва, а все работы планируется закончить к 1 декабря, Невский, Московский проспекты и Пулковское шоссе. К 10 числу подсветят уже почти все, за исключением елок. Эта процедура намечена на 20 декабря. В этом году елка на Дворцовой площади будет мало того что живая, так еще и не одна - 25-метровый символ праздника у стен Эрмитажа окружат собратья поменьше. Остальные городские елки, а их 62, будут искусственными.
2021 год в Петербурге подсветят 4 тысячами элементов по 180 адресам. Новым будет, например, оформление Дворцового моста, а на площади Растрелли поставят композицию «Часы Ангела».
На украшения город потратил 182 млн рублей. Это на 25% меньше, чем в 2019.
комитет по печати