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10.11.2020 17:40
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Новогоднюю ель установили у старейшего городского универмага на Невском проспекте

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Ещё один неизменный атрибут новогодних праздников установили в Петербурге вечером 10 ноября. Рабочие завершают крепить ветки к искусственной ели у Гостиного двора, старейшего городского универмага. За процессом украшения входной группы наблюдал фотограф «Фонтанки».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Традиционно в этом году колонны Гостинки будут увиты «холодными» гирляндами. Новогодняя ель, которую, скорее всего, дополнят другие конструкции и фигуры, установлена со стороны Невского проспекта.

9 ноября городские службы начали украшать Петербург к Новому году. Преображения ждут более 170 адресов.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Урус-Баши
Поспешили. Новый год может и не наступить. В этом выставочном зале нет товаров первой необходимости. Запросто прикроют, тем более, там крайне немноголюдно.
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