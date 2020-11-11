Смольный посадил на самоизоляцию людей старше 65, запретил танцполы и обязал согласовывать крупные мероприятия с Роспотребнадзором.

Новый год без дискотеки. По каким правилам будет жить Петербург до 15 января

автор фото Александр Миридонов/Коммерсантъ

11 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил очередные изменения в 121-е постановление Смольного. Новые правила вступят в силу 14 и 16 ноября, а в целом коронавирусный режим продлен до 15 января. Ужесточение стало реакцией на рост заболеваемости COVID-19: ежедневное число новых случаев перевалило за 1500. «Фонтанка» публикует актуальный свод правил, нововведения для удобства выделены жирным шрифтом.

Кому нельзя работать?

— Запрещена работа фуд-кортов и фуд-плейсов (исключения — заведения на вокзалах, в аэропорту, на АЗС).



— Предприятия общественного питания не могут работать с 23:00 до 06:00. Исключениями являются точки на АЗС, вокзалах и в аэропорту, а также столовые при предприятиях. Разрешена работа на доставку (на дом, на предприятия и в номера гостиниц) и навынос.

— В разрешенное время общепиту можно только кормить клиентов: любые развлекательные программы не допускаются.

— Запрещена работа специализированных кальянных, а также продажа и употребление кальянов в иных заведениях.

— Остановлена работа детских развлекательных центров и игровых комнат (исключения — детские игровые комнаты площадью до 50 кв. м в общепите).

— Сохраняется запрет на аттракционы в помещениях, а также на работу зоопарков площадью менее 50 га.

— Нельзя проводить публичные мероприятия (митинги).

— Приостановлена работа клубов, кружков, секций и студий в помещениях государственных учреждений, а также оказание услуг, финансируемых за счет средств бюджета Петербурга. Исключение — программы спортивной подготовки и образовательные программы.



Какие ограничения введены для мероприятий?

— С 14 ноября любые культурные, зрелищные, спортивные, конгрессно-выставочные мероприятия — как в помещениях, так и на открытом воздухе — должны согласовываться с профильными комитетами Смольного и Роспотребнадзором, если их численность превышает 50 человек.

— Запрещена продажа билетов в театры, кинотеатры, концертные залы и на концертные площадки без указания мест. С 16 ноября посетители с таким билетом (например с входом на танцпол) допускаться не будут.

— Количество зрителей в зале может быть не более 50% от числа мест. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

— Сохраняется запрет на проведение торжественных и досуговых мероприятий для несовершеннолетних.

— Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении помимо сотрудников загса находится не более 20 человек.



Фото: «Фонтанка.ру»

Какие ограничения введены для граждан?

С 16 ноября введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями (перечень установлен комитетом по здравоохранению).



Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

Всем остальным из категории 65+ дом можно покидать только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных, прогулки и занятий спортом.

Что должны сделать работодатели?

С 16 ноября до 15 января перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Чтобы оставить таких работников в офисе, предприятия должны обосновать критическую важность такого решения и направить телефонные номера сотрудников, не переведенных на дистанционный режим, в комитет по промышленной политике.

Тем, кого нельзя оставить на рабочем месте, но и невозможно перевести на удалёнку, придется оплатить больничный: самоизолированные граждане старше 65 и люди с хроническими заболеваниями имеют право оформить листок нетрудоспособности.



Работодателям также рекомендовано отправить на дистанционную работу 30% персонала — помимо тех, кто подлежит обязательной самоизоляции.

По каким правилам работают школы?

В школах Петербурга пока не вводят обязательный дистант для учеников 5–11-х классов. Родителям разрешено переводить на дистанционное обучение детей по желанию, в этом случае освоение знаний происходит самостоятельно.

