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11.11.2020 15:24
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Новый год без дискотеки. По каким правилам будет жить Петербург до 15 января

Смольный посадил на самоизоляцию людей старше 65, запретил танцполы и обязал согласовывать крупные мероприятия с Роспотребнадзором.

автор фото&nbsp;Александр Миридонов/Коммерсантъ
автор фото Александр Миридонов/Коммерсантъ

11 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил очередные изменения в 121-е постановление Смольного. Новые правила вступят в силу 14 и 16 ноября, а в целом коронавирусный режим продлен до 15 января. Ужесточение стало реакцией на рост заболеваемости COVID-19: ежедневное число новых случаев перевалило за 1500. «Фонтанка» публикует актуальный свод правил, нововведения для удобства выделены жирным шрифтом.

Кому нельзя работать?

— Запрещена работа фуд-кортов и фуд-плейсов (исключения — заведения на вокзалах, в аэропорту, на АЗС).

— Предприятия общественного питания не могут работать с 23:00 до 06:00. Исключениями являются точки на АЗС, вокзалах и в аэропорту, а также столовые при предприятиях. Разрешена работа на доставку (на дом, на предприятия и в номера гостиниц) и навынос.

— В разрешенное время общепиту можно только кормить клиентов: любые развлекательные программы не допускаются.

— Запрещена работа специализированных кальянных, а также продажа и употребление кальянов в иных заведениях.

— Остановлена работа детских развлекательных центров и игровых комнат (исключения — детские игровые комнаты площадью до 50 кв. м в общепите).

— Сохраняется запрет на аттракционы в помещениях, а также на работу зоопарков площадью менее 50 га.

— Нельзя проводить публичные мероприятия (митинги).

Приостановлена работа клубов, кружков, секций и студий в помещениях государственных учреждений, а также оказание услуг, финансируемых за счет средств бюджета Петербурга. Исключение — программы спортивной подготовки и образовательные программы.

Какие ограничения введены для мероприятий?

С 14 ноября любые культурные, зрелищные, спортивные, конгрессно-выставочные мероприятия — как в помещениях, так и на открытом воздухе — должны согласовываться с профильными комитетами Смольного и Роспотребнадзором, если их численность превышает 50 человек.

Запрещена продажа билетов в театры, кинотеатры, концертные залы и на концертные площадки без указания мест. С 16 ноября посетители с таким билетом (например с входом на танцпол) допускаться не будут.

Количество зрителей в зале может быть не более 50% от числа мест. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

— Сохраняется запрет на проведение торжественных и досуговых мероприятий для несовершеннолетних.

— Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении помимо сотрудников загса находится не более 20 человек.

Фото: «Фонтанка.ру»

Какие ограничения введены для граждан?

С 16 ноября введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями (перечень установлен комитетом по здравоохранению).

Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

Всем остальным из категории 65+ дом можно покидать только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных, прогулки и занятий спортом.

Что должны сделать работодатели?

С 16 ноября до 15 января перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Чтобы оставить таких работников в офисе, предприятия должны обосновать критическую важность такого решения и направить телефонные номера сотрудников, не переведенных на дистанционный режим, в комитет по промышленной политике.

Тем, кого нельзя оставить на рабочем месте, но и невозможно перевести на удалёнку, придется оплатить больничный: самоизолированные граждане старше 65 и люди с хроническими заболеваниями имеют право оформить листок нетрудоспособности.

Работодателям также рекомендовано отправить на дистанционную работу 30% персонала — помимо тех, кто подлежит обязательной самоизоляции.

По каким правилам работают школы?

В школах Петербурга пока не вводят обязательный дистант для учеников 5–11-х классов. Родителям разрешено переводить на дистанционное обучение детей по желанию, в этом случае освоение знаний происходит самостоятельно.

автор фото&nbsp;Александр Миридонов/Коммерсантъ
автор фото Александр Миридонов/Коммерсантъ
Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

264035371
В добавление к моему первому комментарию. Это постановление о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Оригинал на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга. В этот раз гражданам старше 65 лет разрешено гулять и заниматься физической культурой и спортом. Это радует, по опыту знаю, как это сложно и вредно сидкть дома без воздуха. Всем здоровья!
264035371
ОРИГИНАЛЬНЫЙ текст постановления от 13.03.2020 № 121: "С 16 ноября в отношении граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции.
Самоизоляция должна обеспечиваться в местах проживания (пребывания) либо иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах. При этом покидать место проживания (пребывания) разрешается для обращения за медицинской помощью и в случаях иной прямой угрозы их жизни и здоровью.
Также такие граждане могут посещать ближайшие магазины, выгуливать домашних животных, выносить мусор до ближайшего места накопления отходов, гулять и заниматься физической культурой и спортом.
Для доставки продуктов питания гражданам старше 65 лет и гражданам, имеющие хронические заболевания, находящимся на самоизоляции, организована помощь добровольцев (волонтеров).
Действие всех ограничений продлевается до 15 января 2021 года."

Все пределах разумного! Фонтанка, публикуйте корректную информацию!
263868521
Фонтанка уже давно является рупором властей СПб - чем больше они нагнетают и запугивают, тем их больше финансируют.
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