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11.11.2020 11:03
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Количество заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 1500 человек за сутки — это очередной рекорд

За последние сутки в Петербурге выявили 1574 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Это очередной рекорд по приросту заболевших — предыдущий был поставлен накануне (1485). При этом по России наблюдается небольшое снижение — за 24 часа зафиксировали 19851 новый случай (вчера 20977).

Новых заболевших за сутки выявили во всех российских регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 4477. Петербург не покидает второй строчки.

В петербургском оперативном штабе сообщают о высоких темпах тестирования. Так, за последние сутки в городе на COVID-19 обследовали уже почти 34560 горожан. Под медицинским наблюдением в Петербурге остаются 3659. Общее число заболевших в городе достигло 74 485 человек.

С начала пандемии в России выявили 1 836 960 заболевших COVID-19. По этому показателю РФ обгоняют только Франция (почти 1,86), Бразилия (5,7 миллиона), Индия (8,6 миллиона) и США (10,3 миллиона). От коронавируса в России выздоровели 1 369 357 человек, а летальных случаев зафиксировали 31 593.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

USSR_forever
и я сразу вспомнил: "слаааааааавсяяяяяяяя отеееееечество, наше..... ".... что-то гимн никто не поёт, даже странно =))))
AnnEVT28
В Москве вводят своевременно необходимо достаточные ограничения. Вот и удается сдерживать. У нас паралич власти.
***_555
Но это не страшно. Да, дядясаша?
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