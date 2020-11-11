Количество заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 1500 человек за сутки — это очередной рекорд

За последние сутки в Петербурге выявили 1574 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Это очередной рекорд по приросту заболевших — предыдущий был поставлен накануне (1485). При этом по России наблюдается небольшое снижение — за 24 часа зафиксировали 19851 новый случай (вчера 20977).



Новых заболевших за сутки выявили во всех российских регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 4477. Петербург не покидает второй строчки.

