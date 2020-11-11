Количество заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 1500 человек за сутки — это очередной рекорд
За последние сутки в Петербурге выявили 1574 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Это очередной рекорд по приросту заболевших — предыдущий был поставлен накануне (1485). При этом по России наблюдается небольшое снижение — за 24 часа зафиксировали 19851 новый случай (вчера 20977).
Новых заболевших за сутки выявили во всех российских регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 4477. Петербург не покидает второй строчки.
В петербургском оперативном штабе сообщают о высоких темпах тестирования. Так, за последние сутки в городе на COVID-19 обследовали уже почти 34560 горожан. Под медицинским наблюдением в Петербурге остаются 3659. Общее число заболевших в городе достигло 74 485 человек.
С начала пандемии в России выявили 1 836 960 заболевших COVID-19. По этому показателю РФ обгоняют только Франция (почти 1,86), Бразилия (5,7 миллиона), Индия (8,6 миллиона) и США (10,3 миллиона). От коронавируса в России выздоровели 1 369 357 человек, а летальных случаев зафиксировали 31 593.