Учителя ведут уроки, сидя на больничном. Каникулы добавили дистанционки в школы Петербурга

Над школами Петербурга снова повис призрак тотальной дистанционки. Повторения весеннего опыта, который трудно назвать удачным, опасаются как чиновники от образования, так и учителя с родителями.

автор фото Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

В Петербурге с каникул не вернулись в классы несколько тысяч школьников (точное количество по городу пока не подсчитали) - на фоне рекордов по заболеваемости коронавирусом родители решили оставить их дома. Но теперь вперед вышла другая проблема - с педагогами ситуация ухудшается.

Первый учебный день после осенних каникул начался с новости о том, что Петербург все же планирует пойти по протоптанной Москвой тропинке. После приезда специалистов Минздрава в Смольном заговорили об обязательном переводе на дистант школьников с 5-го по 11-й класс. В правительстве об этой идее говорят как о решении, которое «будет принято с большой вероятностью», но сначала своё слово должен сказать Роспотребнадзор. А пока его нет, офлайн формат для властей предпочтительнее, ведь большинство родителей не поддерживает дистанционку.



«У нас подавляющее большинство родителей боится перевода на дистанционное обучение, — рассказал «Фонтанке» директор школы в Адмиралтейском районе — Есть, конечно семьи, где ситуация складывается непросто — кто-то из родственников болеет тяжело, ребёнок попал в этот контакт, родители переживают. Пока я знаю таких очень немного».

По словам руководителя, коронавирус, как правило, попадает в школу вместе с ребёнком, у которого заболел кто-то из родных. Чтобы остановить рост заболеваемости в образовательных учреждениях каникулы продлили до двух недель. Эту меру можно назвать успешной, количество карантинных классов сократилось практически в три раза. 9 ноября удалённо учились 58 классов в 32 школах.

«Эти классы переведены по решению образовательного учреждения. Поэтому их обучение организует школа. Те же учителя, которые ведут уроки у класса очно, ведут занятия с использованием дистанционных технологий», — уточняли в комитете по образованию.

Несмотря на то, что учителям во время каникул разрешили не посещать школы, количество заболевших педагогов практически удвоилось. На больничном сегодня находится 587 человек. Из-за нехватки учителей в некоторых школах классы переводят на удалёнку. Такая ситуация сложилась в 524 гимназии Московского района, где заболели коронавирусом более десяти учителей-предметников. По словам директора Ольги Водолазко, двое госпитализированы, остальные идут на поправку и ожидают выписку на этой неделе. В школу они не ходят, ведут уроки из дома, но на дистант пришлось перевести 10-е и 11-е классы.



«Все учителя проявили инициативу и самостоятельно на это вышли. Мы детей обучали с пятого класса, как мы их теперь бросим? Заболевших можно заменить другими, - допустим, учитель ОБЖ заменял бы математика. Но как бы мы его не подготовили, это всё равно фикция. Поэтому мы пришли к выводу, что переводим на дистант детей и работаем из дома», — рассказала «Фонтанке» Ольга Водолазко.

Сколько классов в городе учатся онлайн из-за болеющих учителей, в комитете образования уточнить нее смогли, однако на прошлой неделе вице-губернатор Ирина Потехина говорила, что речь идет о единичных случаях.

Если же говорить о дистанте по желанию, то эту форму обучения, по данным на 9 ноября, выбрали более пяти тысяч семей в Петербурге. В 524 гимназии, где учатся 1500 школьников, это всего пять человек. «Экстраординарные случаи», — добавила Ольга Водолазко.

К системе дистанта по желанию школы не причастны. Уроки для изолированных от класса школьников должны проводиться на сайте Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий. Сегодня система не заработала, довести её до ума планируется к 16 ноября. Но в любом случае, основная идея удалёнки по желанию — в самостоятельном обучении.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»