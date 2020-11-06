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06.11.2020 21:12
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Диагноз — удаленка. Комздрав Петербурга составил список болезней, носителей которых рекомендовано отправить работать из дома

Комитет по здравоохранению Петербурга утвердил перечень заболеваний, носителей которых работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим. Документ 6 ноября опубликовали на официальном сайте правовой информации.

В список вошли заболевания, связанные с иммунной и эндокринной системами (сахарный диабет и ожирение), болезни органов дыхания, в частности, астма, болезни мочеполовой системы, а также костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения и наличие новообразований.

Кроме того, в число рекомендованных для отправки на «удаленку» вошли беременные и недавно родившие женщины и горожане, прошедшие трансплантацию органов и тканей. С полным списком диагнозов можно ознакомиться здесь.

Ранее стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к руководству ВУЗов с просьбой максимально перевести образовательный процесс на удаленный формат. Родителям школьников предложили решить самостоятельно: переводить ребенка на учебу из дома или оставить за партой. Для приверженцев первого варианта «Фонтанка» опубликовала форму заявления на перевод.

С 9 ноября в городе начинает действовать ряд ограничений, в частности, под запрет попали работа фуд-кортов, за исключением вокзалов, АЗС и аэропортов, и мероприятия численностью свыше 70 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

syshsun
Ожирение,да бросьте.Просто лишние 40 кг.
doorbal_
рекомендовал, попросил...
Да плевать всем на эти рекомендации.
261766041
Короче, практически ВСЕХ!
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