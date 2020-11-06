Беглов попросил вузы Петербурга перейти на удалёнку по максимуму

В нём Александр Беглов просит ректоров вузов «в пределах предоставленных полномочий организовать образовательный процесс в дистанционном формате для максимально возможного количество обучающихся (студентов и аспирантов), а также рассмотреть возможность проведения сессии с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

Перевести вузы на дистант «в связи с осложнением в Петербурге санитарно-эпидемиологической обстановки» попросил ректоров губернатор Александр Беглов. Соответствующее письмо, датированное 5 ноября, есть в распоряжении «Фонтанки».

Ректор ИТМО Владимир Васильев подтвердил в разговоре с «Фонтанкой» получение письма. «Да, получал. Всех [переводить на удаленный формат] — я не думаю, что это надо будет делать. Максимальное возможное — это мы сделаем», — отметил он.

Полностью на удалёнку в Петербурге перешли СПбГЭУ, Духовная академия, ЛЭТИ. В «Вышке» и «Политехе» введён комбинированный формат: часть занятий проходит онлайн, часть — в аудиториях.