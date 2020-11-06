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06.11.2020 18:33
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Беглов попросил вузы Петербурга перейти на удалёнку по максимуму

Перевести вузы на дистант «в связи с осложнением в Петербурге санитарно-эпидемиологической обстановки» попросил ректоров губернатор Александр Беглов. Соответствующее письмо, датированное 5 ноября, есть в распоряжении «Фонтанки».

В нём Александр Беглов просит ректоров вузов «в пределах предоставленных полномочий организовать образовательный процесс в дистанционном формате для максимально возможного количество обучающихся (студентов и аспирантов), а также рассмотреть возможность проведения сессии с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

Ректор ИТМО Владимир Васильев подтвердил в разговоре с «Фонтанкой» получение письма. «Да, получал. Всех [переводить на удаленный формат] — я не думаю, что это надо будет делать. Максимальное возможное — это мы сделаем», — отметил он.

Полностью на удалёнку в Петербурге перешли СПбГЭУ, Духовная академия, ЛЭТИ. В «Вышке» и «Политехе» введён комбинированный формат: часть занятий проходит онлайн, часть — в аудиториях.

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Комментарии (11)

Skazochny
Очкастая с особняком в NY сказала что covid это чудо расчудесное с 1 канала ТВ, наврала что ли?
alexA
Ага, все на удаленку. Только потом не жалуйтесь, что вас лечат такие врачи, технику проектируют такие инженеры, программы пишут такие программисты, которые "учатся" из дома. Давайте еще детей по интернету "делать". Почему-то в последние 2-3-4-5 лет, когда были серьезные эпидемии гриппа и в классах в школе оставалось 30% детей, поскольку остальные болели, никто про удаленку даже заикался.
Человек-и-Каяк
"Просьбы", "рекомендации"... Когда решения-то будут? Это власть или что?
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