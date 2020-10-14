FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
77.28р90.71р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
14.10.2020 21:35
2
Печать

СПбГЭУ переводит студентов на дистанционку

Студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета переводят на удаленный формат обучения. Переход состоится, начиная со следующей недели, следует из сообщения, опубликованного на сайте вуза 14 октября.

«В связи с обострением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге с 19 октября все студенты СПбГЭУ переходят на обучение с применением электронных дистанционных технологий. Расписание сохраняется в полном объеме», — говорится в сообщении, в которому также прикреплена копия соответствующего приказа, подписанного ректором.

Ранее сообщалось, что на удаленный формат обучения переводят студентов СПбГУ. Однако руководство вуза позже опровергло эту информацию. В целом петербургские университеты не спешат вводить дистанционку. Список тех, кто все-таки на это решился, невелик. Среди них — ЛЭТИ и Духовная академия.

Совсем иначе дела обстоят в петербургских школах. Согласно последним данным, из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционное обучение переведены 86 классов.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Алла_5e4ce27e5238a
Какие то ложные сведения у Фонтанки. Мой сын учится в СПГЭУ на 3 курсе - они с 1 сентября ни дня в аудиториях не провели. Сразу всех на дистанционку.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний