СПбГЭУ переводит студентов на дистанционку

«В связи с обострением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге с 19 октября все студенты СПбГЭУ переходят на обучение с применением электронных дистанционных технологий. Расписание сохраняется в полном объеме», — говорится в сообщении, в которому также прикреплена копия соответствующего приказа, подписанного ректором.

Студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета переводят на удаленный формат обучения. Переход состоится, начиная со следующей недели, следует из сообщения, опубликованного на сайте вуза 14 октября.

Ранее сообщалось, что на удаленный формат обучения переводят студентов СПбГУ. Однако руководство вуза позже опровергло эту информацию. В целом петербургские университеты не спешат вводить дистанционку. Список тех, кто все-таки на это решился, невелик. Среди них — ЛЭТИ и Духовная академия.

Совсем иначе дела обстоят в петербургских школах. Согласно последним данным, из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционное обучение переведены 86 классов.