СПбГЭУ переводит студентов на дистанционку
Студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета переводят на удаленный формат обучения. Переход состоится, начиная со следующей недели, следует из сообщения, опубликованного на сайте вуза 14 октября.
«В связи с обострением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге с 19 октября все студенты СПбГЭУ переходят на обучение с применением электронных дистанционных технологий. Расписание сохраняется в полном объеме», — говорится в сообщении, в которому также прикреплена копия соответствующего приказа, подписанного ректором.
Ранее сообщалось, что на удаленный формат обучения переводят студентов СПбГУ. Однако руководство вуза позже опровергло эту информацию. В целом петербургские университеты не спешат вводить дистанционку. Список тех, кто все-таки на это решился, невелик. Среди них — ЛЭТИ и Духовная академия.
Совсем иначе дела обстоят в петербургских школах. Согласно последним данным, из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционное обучение переведены 86 классов.