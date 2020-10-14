Школьники Петербурга продолжают перебираться в онлайн. Уже 86 классов отправлены на дистанционку из-за коронавируса и ОРВИ

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу переведены на дистанционное обучение 86 классов в 40 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете образования Смольного 14 октября.



В городе закрыты четыре группы в четырёх детских садах, накануне их было на одну меньше. Онлайн, по данным на вчерашний день, учился 81 класс в 39 школах.



Ранее Роспотребнадзор объяснил, почему в Петербурге не будет дистанционки и каникул, как в Москве.

