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14.10.2020 15:12
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Школьники Петербурга продолжают перебираться в онлайн. Уже 86 классов отправлены на дистанционку из-за коронавируса и ОРВИ

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу переведены на дистанционное обучение 86 классов в 40 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете образования Смольного 14 октября.

В городе закрыты четыре группы в четырёх детских садах, накануне их было на одну меньше. Онлайн, по данным на вчерашний день, учился 81 класс в 39 школах.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, почему в Петербурге не будет дистанционки и каникул, как в Москве.

© Фонтанка.Ру

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