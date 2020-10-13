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13.10.2020 16:47
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Суточный прирост больше, чем в 10 классов. Петербургские школьники продолжают уходить на дистанционку

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение перешли 81 класс в 39 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете образования Смольного 13 октября.

В городе по-прежнему закрыты три группы в трёх детских садах. Ещё накануне онлайн учились 69 классов в 33 школах Петербурга.

За последние сутки в Северной столице выявили 557 новых случаев заражения коронавирусом — максимум с начала пандемии.

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Комментарии (1)

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Хочется сказать все кто рванул в отпуск. Молодцы низкий поклон. Дети по домам потому что взрослые утомились 4 месяца сидеть дома. Ей богу, умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать в Россию можно только верить.
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