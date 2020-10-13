Количество новых случаев коронавируса за сутки по России приближается к 14 тысячам, в Петербурге новый антирекорд
За последние сутки в Петербурге выявили 557 новых случаев заражения коронавирусом — максимум с начала пандемии. Об этом 13 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Накануне было зафиксировано 538 случаев — заболеваемость продолжает расти. По России количество новых заразившихся достигло 13868 человек.
Случаи COVID-19 выявили во всех российских регионах. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва с 4618. Петербург по-прежнему остается на второй строчке.
Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает о почти 27 тысячах обследованных на COVID-19 за сутки. Медицинское наблюдение все еще необходимо для 3297 горожан. Общее число заболевших в городе составляет 48 686.
С начала пандемии в России зафиксировали 1 326 178 случаев COVID-19. Это по-прежнему четвертый результат в мире после Бразилии (5,1 миллиона), Индии (почти 7,2 миллиона) и США (7,8 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 031 785) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировали 22 966.