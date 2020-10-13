Количество новых случаев коронавируса за сутки по России приближается к 14 тысячам, в Петербурге новый антирекорд

За последние сутки в Петербурге выявили 557 новых случаев заражения коронавирусом — максимум с начала пандемии. Об этом 13 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Накануне было зафиксировано 538 случаев — заболеваемость продолжает расти. По России количество новых заразившихся достигло 13868 человек.



Случаи COVID-19 выявили во всех российских регионах. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва с 4618. Петербург по-прежнему остается на второй строчке.



Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает о почти 27 тысячах обследованных на COVID-19 за сутки. Медицинское наблюдение все еще необходимо для 3297 горожан. Общее число заболевших в городе составляет 48 686.

