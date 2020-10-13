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13.10.2020 10:44
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Количество новых случаев коронавируса за сутки по России приближается к 14 тысячам, в Петербурге новый антирекорд

За последние сутки в Петербурге выявили 557 новых случаев заражения коронавирусом — максимум с начала пандемии. Об этом 13 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Накануне было зафиксировано 538 случаев — заболеваемость продолжает расти. По России количество новых заразившихся достигло 13868 человек.

Случаи COVID-19 выявили во всех российских регионах. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва с 4618. Петербург по-прежнему остается на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает о почти 27 тысячах обследованных на COVID-19 за сутки. Медицинское наблюдение все еще необходимо для 3297 горожан. Общее число заболевших в городе составляет 48 686.

С начала пандемии в России зафиксировали 1 326 178 случаев COVID-19. Это по-прежнему четвертый результат в мире после Бразилии (5,1 миллиона), Индии (почти 7,2 миллиона) и США (7,8 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 031 785) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировали 22 966.

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Комментарии (3)

262130051
Доверие этим цифрам точно такое же как рейтинг у за поправки.
TresAmigos
Как всегда число заболевших=число выздоровевших*2+1. Питерская математика
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