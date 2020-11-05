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05.11.2020 22:11
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Беглов вводит новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге. Фудкорты и мероприятия свыше 70 человек под запретом

В Петербурге уже с 9 ноября вступят в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Смольного вечером 5 ноября, губернатор в очередной раз меняет постановление правительства №121, которое регулирует жизнь Северной столицы во время пандемии.

Как предсказывала «Фонтанка», с понедельника и до конца ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов. Исключения составят заведения на вокзалах, в аэропорту, на АЗС. Также приостанавливается доступ посетителей в детские игровые комнаты, расположенные в объектах торговли и в зданиях торговых центров. При этом открытыми остаются детские игровые комнаты площадью не более 50 кв.метров, находящиеся на территории предприятий общественного питания.

Ограничение на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 остается в силе.

С 9 по 29 ноября также вводится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях. Исключение составляют мероприятия в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций. Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении, помимо сотрудников ЗАГСа, находятся не более 20 человек.

Ограничено также оказание услуг дополнительного образования. С 9 ноября по 27 декабря государственные организации смогут реализовывать дополнительные общеразвивающие программы только дистанционно.

Работодателям до 9 ноября рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, а также не менее 30% работников иных категорий. Перечень хронических заболеваний установит комитет по здравоохранению.

Исполнительные органы власти Петербурга до 9 ноября переведут на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

Гражданам также рекомендуется воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы РФ.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (52)

rastaman
Дебилы!
261933551
Чего разнылись? Бигмак не дают? Возьмите на вынос.
Посмотрите на ограничения в Европе. Во многих странах все магазины, кроме продуктовых и аптек закрыли. Вам надо так?
USSR_forever
А выплатить денег Саша не хочет тем, кого он "временно" прикрывает??!! Люди готовы хоть завтра сесть по домам, если мальчик Володя или мальчик Саша их обеспечат ежемесячными финансовыми средствами, причём не в виде 1МРОТ как было весной, а в размере "средней зар.платы по городу", которой они так любят "блеснуть" в своих официальных отчётах. Кто последний за субсидиями?? Я за вами! =)
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