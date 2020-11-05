Беглов вводит новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге. Фудкорты и мероприятия свыше 70 человек под запретом

Как предсказывала «Фонтанка», с понедельника и до конца ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов. Исключения составят заведения на вокзалах, в аэропорту, на АЗС. Также приостанавливается доступ посетителей в детские игровые комнаты, расположенные в объектах торговли и в зданиях торговых центров. При этом открытыми остаются детские игровые комнаты площадью не более 50 кв.метров, находящиеся на территории предприятий общественного питания.

В Петербурге уже с 9 ноября вступят в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Смольного вечером 5 ноября, губернатор в очередной раз меняет постановление правительства №121, которое регулирует жизнь Северной столицы во время пандемии.

Ограничение на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 остается в силе.



С 9 по 29 ноября также вводится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях. Исключение составляют мероприятия в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций. Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении, помимо сотрудников ЗАГСа, находятся не более 20 человек.



Ограничено также оказание услуг дополнительного образования. С 9 ноября по 27 декабря государственные организации смогут реализовывать дополнительные общеразвивающие программы только дистанционно.



Работодателям до 9 ноября рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, а также не менее 30% работников иных категорий. Перечень хронических заболеваний установит комитет по здравоохранению.



Исполнительные органы власти Петербурга до 9 ноября переведут на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

