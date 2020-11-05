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05.11.2020 19:16
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Смольный закроет фуд-корты и кружки, треть сотрудников рекомендуют отправить на удаленку

Правительство Петербурга согласовало новые коронавирусные ограничения. Новая редакция 121-го постановления легла на подпись к губернатору Александру Беглову вечером 5 ноября после консультаций между медицинским и экономическим блоком Смольного и Роспотребнадзором, сообщил «Фонтанке» источник, близкий к межведомственному координационному совету.

По его словам, изменения, с большой долей вероятности, запретят работу фуд-кортов в торговых центрах. «Это прямая команда губернатора», — сообщил он. Также согласованы ограничения на учреждения дополнительного образования, за исключением спортивных, музыкальных школ и школ искусств.

Обязательная удаленка будет введена для сотрудников органов власти старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Прочим работодателям будет рекомендовано вывести на дистанционную работу 30% штата.

Ранее сообщалось, что власти рассматривают обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Но от этой меры было решено отказаться, так как это потребовало бы компенсаций из городского бюджета, сообщил собеседник «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Djnyana
Да это, какой-то.. - ход конём: "Обязательная удаленка будет введена для сотрудников органов власти старше 65 лет..."; "Ранее сообщалось, что власти рассматривают обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Но от этой меры было решено отказаться, так как это потребовало бы компенсаций из городского бюджета". )))

Т.е. работник 65+ на заводе, с зарплатой 30000р.-НДФЛ, должен потрудиться в это суровое время, чтобы чиновник 65+ мог посидеть дома (на даче..)), сохраняя за собой зарплату не в 30т.р. (минус НДФЛ)?! )))
Znatok78
"Но от этой меры было решено отказаться, так как это потребовало бы компенсаций из городского бюджета".

Это все, что нужно знать о реальных усилиях власти по помощи населению в борьбе. Короче, ребята, "попадать" они не намерены, только мы с вами должны терпеть убытки и лишения.
Михаил Азаров
Наконец то власть решилась на решительные, можно сказать жесткие и беспрецедентные меры. Теперь вирус не пройдет и всяческая победа будет за нами.
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