Смольный закроет фуд-корты и кружки, треть сотрудников рекомендуют отправить на удаленку
Правительство Петербурга согласовало новые коронавирусные ограничения. Новая редакция 121-го постановления легла на подпись к губернатору Александру Беглову вечером 5 ноября после консультаций между медицинским и экономическим блоком Смольного и Роспотребнадзором, сообщил «Фонтанке» источник, близкий к межведомственному координационному совету.
По его словам, изменения, с большой долей вероятности, запретят работу фуд-кортов в торговых центрах. «Это прямая команда губернатора», — сообщил он. Также согласованы ограничения на учреждения дополнительного образования, за исключением спортивных, музыкальных школ и школ искусств.
Обязательная удаленка будет введена для сотрудников органов власти старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Прочим работодателям будет рекомендовано вывести на дистанционную работу 30% штата.
Ранее сообщалось, что власти рассматривают обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Но от этой меры было решено отказаться, так как это потребовало бы компенсаций из городского бюджета, сообщил собеседник «Фонтанки».