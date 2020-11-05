Смольный закроет фуд-корты и кружки, треть сотрудников рекомендуют отправить на удаленку

Правительство Петербурга согласовало новые коронавирусные ограничения. Новая редакция 121-го постановления легла на подпись к губернатору Александру Беглову вечером 5 ноября после консультаций между медицинским и экономическим блоком Смольного и Роспотребнадзором, сообщил «Фонтанке» источник, близкий к межведомственному координационному совету.



По его словам, изменения, с большой долей вероятности, запретят работу фуд-кортов в торговых центрах. «Это прямая команда губернатора», — сообщил он. Также согласованы ограничения на учреждения дополнительного образования, за исключением спортивных, музыкальных школ и школ искусств.