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11.11.2020 13:20
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Новые ограничения не дошли до дистанта. Ученики в Петербурге продолжают заниматься очно

В школах Петербурга пока не вводят обязательный дистант для учеников 5–11-х классов, следует из очередных изменений в 121-е постановление, подписанных губернатором Александром Бегловым 11 ноября.

В комитете по образованию Смольного продолжают обсуждать варианты форм обучения для школ, пока образовательные учреждения продолжают работать в прежнем режиме.

С 14 ноября до 15 января в Петербурге начнут действовать новые коронавирусные ограничения, среди них самоизоляция для горожан старше 65 лет, также численность массовых мероприятий не сможет превышать 50 человек.

После приезда комиссии Минздрава в правительстве Петербурга обсуждали идею обязательного перевода на удалёнку учеников 5–11-х классов. Вторая четверть в школах началась очно. Родителям разрешили переводить на дистант детей по желанию, в этом случае освоение знаний происходит самостоятельно.

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Комментарии (1)

Анна Гаврилова
Ну канешна. Учителей не жалко. Пусть помирают. Новых наберем. Из ближнего зарубежья
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