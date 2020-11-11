Новые ограничения не дошли до дистанта. Ученики в Петербурге продолжают заниматься очно

В школах Петербурга пока не вводят обязательный дистант для учеников 5–11-х классов, следует из очередных изменений в 121-е постановление, подписанных губернатором Александром Бегловым 11 ноября.



В комитете по образованию Смольного продолжают обсуждать варианты форм обучения для школ, пока образовательные учреждения продолжают работать в прежнем режиме.



С 14 ноября до 15 января в Петербурге начнут действовать новые коронавирусные ограничения, среди них самоизоляция для горожан старше 65 лет, также численность массовых мероприятий не сможет превышать 50 человек.

