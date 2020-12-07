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Импортозамещение провалилось. Россия не смогла перейти на продукцию отечественного производства

Россия не смогла заместить основные поставки импортных продуктов за счет внутреннего производства. Об этом со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства 7 декабря пишет «Коммерсантъ».

За последние восемь лет на рынке заметно сократился разве что импорт мяса — на 65%. Он оказался ближе всех к намеченной на 2020 год стратегии импортозамещения, но и тот — на 2,8 п.п. меньше, чем планировалось изначально. При этом импорт овощей снизился всего на 27% вместо 70,3%. В то же время экспорт молочной продукции сократился на 20% (хотя должен был на 30%), плодоовощной продукции — на 11% (вместо 20%).

По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в 2000-х Россия ввозила 2,5–3 млн тонн мяса и субпродуктов, а в 2020-м — менее 600 тыс. тонн. При этом всего в этом году будет выпущено 5,05 млн тонн мяса птиц — в 6 раз больше, чем в 2010-м, и 4,25 млн тонн свинины — почти втрое больше, чем 10 лет назад.

Как подчеркивают в НРА, внутреннее производство «запрещенки» в 2019 году в 2,5 раза превышало объем импорта из стран, которые под санкции не попали. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что заместить европейскую продукцию России не удалось — на рынок пришли другие иностранные поставщики и в большинстве случаев обеспечили «реэкспорт» все тех же санкционных товаров.

До эмбарго на долю ЕС приходилось 43% ввозимой в Россию молочной продукции. Сейчас основным поставщиком стала Белоруссия (с 39% до введения санкций до 79% в 2020-м). Такая же ситуация наблюдается и с поставками мяса — доля страны увеличилась с 12% до 29%. Как сообщает «Коммерсантъ», Норвегия до эмбарго поставляла в Россию до 40% импортной рыбы, а в 2020-м ее заменили Чили (20%) и Фарерские острова (16%). В поставке фруктов Евросоюз заменил Эквадор (22%), который увеличил закупки европейской продукции в 7 раз, овощи в Россию стал активно возить Китай (21%, а было 8%) — он увеличил закупки втрое.

Ранее «Фонтанка» писала, что за пять лет действия продуктового эмбарго в России было уничтожено более 36 тыс. тонн продукции, которую ввезли из стран, попавших под запрет.

Режим уничтожения санкционных продуктов в РФ был продлён до 2021 года. В чёрном списке овощи, фрукты, рыба, орехи, морепродукты, мясные и молочные продукты из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Ирландии и Лихтенштейна. Продуктовое эмбарго введено указом Владимира Путина в 2015 году в ответ на экономические санкции Евросоюза.

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