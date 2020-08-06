За пять лет эмбарго в России уничтожили больше 36 тысяч тонн санкционных продуктов

За пять лет действия продуктового эмбарго в России уничтожили более 36 тысяч тонн продукции, которую ввезли из стран, попавших под запрет. Об этом 6 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор.



По данным ведомства, в утиль отправили 34,94 тысячи тонн продукции растениеводства и 1,23 тысячи тонн — животноводства. Только за семь месяцев этого года уничтожили почти 2 тысячи тонн продукции. В Россельхознадзоре отметили, что растительную продукцию чаще всего пытаются провезти под видом товаров прикрытия — кофе, пиломатериалов или оборудования — через страны — члены Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

