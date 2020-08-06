За пять лет эмбарго в России уничтожили больше 36 тысяч тонн санкционных продуктов
За пять лет действия продуктового эмбарго в России уничтожили более 36 тысяч тонн продукции, которую ввезли из стран, попавших под запрет. Об этом 6 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор.
По данным ведомства, в утиль отправили 34,94 тысячи тонн продукции растениеводства и 1,23 тысячи тонн — животноводства. Только за семь месяцев этого года уничтожили почти 2 тысячи тонн продукции. В Россельхознадзоре отметили, что растительную продукцию чаще всего пытаются провезти под видом товаров прикрытия — кофе, пиломатериалов или оборудования — через страны — члены Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).
Чтобы усилить контроль, на границах открыли временные контрольные ветеринарные пункты, которые позволят выявить ложный транзит, ввоз продукции под видом товаров прикрытия, реэкспорт мяса и сыра неизвестного происхождения, а также продукцию с фальшивыми ветеринарными сертификатами.
Режим уничтожения санкционных продуктов в РФ продлён до 2021 года. В чёрном списке овощи, фрукты, рыба, орехи, морепродукты, мясные и молочные продукты из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Ирландии и Лихтенштейна. Продуктовое эмбарго введено указом Владимира Путина в 2015 году в ответ на экономические санкции Евросоюза.