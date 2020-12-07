В РПЦ рассказали, сколько священников умерло от коронавируса

«Что касается умерших священников — вся статистика есть. Если есть официальное медицинское подтверждение, то канал рабочей группы [при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции] в Telegram сообщает о кончине священника. Около ста священников умерли за весь период», — сказал он.

Около ста священнослужителей Русской православной церкви умерли от COVID-19 с начала пандемии. Об этом 7 декабря сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью ТАСС .

В конце августа председатель рабочей группы, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) на заседании Священного синода РПЦ заявил, что от коронавируса умерли 29 священнослужителей, а также 17 насельников и насельниц монастырей.



По словам Легойды, статистика о заболеваемости и смертности священнослужителей собирается Управлением делами Московской патриархии, но не публикуется, так как эти сведения не представляют общественной важности.



«Если священник заболевает в храме, об этом сообщается, храм закрывается и прочее. А публикация имен заболевших — это личная информация, которую человек совершенно не обязан делать достоянием общественности. Нас пытались когда-то в этом упрекать люди, «особо ревностно» следящие за жизнью церкви, но я не помню, чтобы подобную статистику давал кто бы то ни было — ни Минздрав по врачам, ни полицейские, ни армия», — заключил он.



В октябре, переболев коронавирусом, умер один из самых известных священнослужителей современной России — протоиерей Дмитрий Смирнов.

