Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

Пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский 21 октября сообщил о смерти одного из самых известных священнослужителей РПЦ Дмитрия Смирнова.
Об этом Рулинский сообщил в своем телеграм-канале.
«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», - написал он.
Смирнов в последнее время занимал пост почетного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Ему было 69 лет.
Смирнов был известен как церковный и общественный деятель. Он активной выступал против пропаганды гомосексуализма и в защиту традиционных христианских ценностей, в частности, традиционной семьи и морали. Среди его последних громких высказываний — критика закона о домашнем насилии.