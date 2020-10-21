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21.10.2020 08:06
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Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

Пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский 21 октября сообщил о смерти одного из самых известных священнослужителей РПЦ Дмитрия Смирнова.

Об этом Рулинский сообщил в своем телеграм-канале.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», - написал он.

Смирнов в последнее время занимал пост почетного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Ему было 69 лет.

Смирнов был известен как церковный и общественный деятель. Он активной выступал против пропаганды гомосексуализма и в защиту традиционных христианских ценностей, в частности, традиционной семьи и морали. Среди его последних громких высказываний — критика закона о домашнем насилии.

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Комментарии (4)

Wuhan Proletarian
В мае протоирей Смирнов назвал пандемию полезной.
Спустя неделю святого отца госпитализировали с COVID-19.
Земная реабилитация плавно перешла в небесную.
С Воландом шутки плохи.
Modest_5e4ce41f7533b
Парча не спасает от последствий невежества.
Елена Владимирова
Жалко его, уже старенький был
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