Путин заявил о морально-этическом лидерстве России

Сердечная щедрость, великодушие и милосердие для жителей России — это норма жизни. Эти качества обеспечивают морально-этическое лидерство страны, считает президент страны.

«Это то, чего никогда не отнять, суть нашего характера, культуры и традиций, это передается из поколения в поколение, как говорится, в крови у нас. На протяжении всей истории страны лучшие качества народа обеспечивали России морально-этическое лидерство», — цитирует Владимира Путина РБК 5 декабря.

Также сегодня Путин заявил, что Россия будет прирастать за счет Арктики и территорий Севера.