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Путин заявил о морально-этическом лидерстве России

Сердечная щедрость, великодушие и милосердие для жителей России — это норма жизни. Эти качества обеспечивают морально-этическое лидерство страны, считает президент страны.

«Это то, чего никогда не отнять, суть нашего характера, культуры и традиций, это передается из поколения в поколение, как говорится, в крови у нас. На протяжении всей истории страны лучшие качества народа обеспечивали России морально-этическое лидерство», — цитирует Владимира Путина РБК 5 декабря.

Также сегодня Путин заявил, что Россия будет прирастать за счет Арктики и территорий Севера.

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Комментарии (25)

Anatolevich
Глумится.
Brevnault
Гузеева, давай!
dragvs
Дед уже стар, всякое бывает. А с Арктики единственная польза будет только если всех кремлевских туда выселить и обнести забором.
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