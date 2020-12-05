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Путин пообещал, что Россия увеличится

Президент России Владимир Путин рассказал о планах по расширению территории страны.

Как передает РБК 5 декабря, это будет происходить за счет Арктики и территорий Севера. «В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и Северными территориями, это совершенно очевидные вещи», — заявил Путин на онлайн-встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России».

Президент считает, что указанные территории интересны России, так как более 70% страны находится в северных широтах.

Ранее сообщалось, что высокоскоростным интернетом собираются обеспечить арктическую зону к 2026 году. Строительство трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи стартовало, весь проект потребует минимум 65 млрд рублей.

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Комментарии (3)

Noid
Путин может увеличивать только доходы своих подельников за счёт ограбления страны.
Владислав М
Когда увеличатся доходы и соцподдержка россиян в нынешних границах?
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