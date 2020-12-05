Путин пообещал, что Россия увеличится

Президент России Владимир Путин рассказал о планах по расширению территории страны.

Как передает РБК 5 декабря, это будет происходить за счет Арктики и территорий Севера. «В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и Северными территориями, это совершенно очевидные вещи», — заявил Путин на онлайн-встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России».

Президент считает, что указанные территории интересны России, так как более 70% страны находится в северных широтах.