Арктику хотят покрыть высокоскоростным интернетом. Для этого Россия готова потратить шесть лет и 65 млрд рублей

О том, что министерство транспорта, Росморречфлот и ФГУП «Росморпорт» приступили к строительству линии связи от Мурманска до Владивостока, 18 ноября сообщается на сайте Росморречфлота. Как пишет РБК, на проект планируют потратить 65 млрд рублей из бюджета, задачи окупить его не ставится.

В эту сумму не входят дополнительные ответвления сети и возможность международного развития - предполагается, что деньги на эти цели могут выделить заказчики услуги доступа в интернет.



Согласно презентации проекта, с которой ознакомилось агентство, пропускная способность новой линии составит 52-104 Тбит/с, протяженность - более 12,5 тысяч километров без учета ответвлений вдоль трассы до населенных пунктов. Линия обеспечит связью районы арктического побережья и Дальнего Востока, которым сейчас доступен только спутниковый интернет, а также будет способствовать развитию геологоразведки и добычи и транспортировки углеводородов в регионе.



Как уточнил глава оператора проекта - ГК «Управление перспективных технологий» - Алексей Стрельченко, контракт на строительство подписан в 2019 году. Уже проведены морские и инженерные изыскания более чем на половине трассы, готова береговая станция в Териберке, ещё две в процессе проектирования. Предполагается, что первый участок сети - от Териберки до Амдермы - запустят в следующем году, к 2026 году рассчитывают полностью завершить проект.

