Арт-центр «Пушкинская-10» просит спасти портрет музыканта на стене в центре Петербурга. Уничтожить его велели чиновники.

Как сообщает арт-центр в своём Facebook, 3 декабря он получил предписание администрации Центрального района Санкт-Петербурга принять меры по устранению «несанкционированных надписей». Фотография «неудовлетворительного элемента» прилагалась — это портрет культового музыканта, судя по всему, вокалиста The Prodigy Кита Флинта.



«Законы в нашем городе таковы, что любой стрит-арт является вандализмом. Достаточно мнения одного недовольного горожанина, чтобы произведение искусства было уничтожено моментально. <…> Ни коммунальные службы, ни администрация района не могут проигнорировать жалобу лишь одного «человека», которому не понравилось произведение уличного искусства, и причина этому — Постановление от 9 ноября 2016 года №961 Правительства Санкт-Петербурга», — отмечается в сообщении.

