Арт-центр «Пушкинская-10» просит спасти портрет музыканта на стене в центре Петербурга. Уничтожить его велели чиновники.
Как сообщает арт-центр в своём Facebook, 3 декабря он получил предписание администрации Центрального района Санкт-Петербурга принять меры по устранению «несанкционированных надписей». Фотография «неудовлетворительного элемента» прилагалась — это портрет культового музыканта, судя по всему, вокалиста The Prodigy Кита Флинта.
«Законы в нашем городе таковы, что любой стрит-арт является вандализмом. Достаточно мнения одного недовольного горожанина, чтобы произведение искусства было уничтожено моментально. <…> Ни коммунальные службы, ни администрация района не могут проигнорировать жалобу лишь одного «человека», которому не понравилось произведение уличного искусства, и причина этому — Постановление от 9 ноября 2016 года №961 Правительства Санкт-Петербурга», — отмечается в сообщении.
«Таким образом, арт-центр «Пушкинская-10», который многие годы демонстрировал, защищал и продвигал современное искусство, в том числе и стрит-арт, вынужден уничтожать граффити! — жалуются художники. — <…> Искусство должно быть свободным, должно поддерживаться и пропагандироваться повсеместно. Оно должно жить, а не пытаться выживать. Мы должны заниматься культурой, а не ее уничтожением. Не заставляйте нас уничтожать сам смысл нашего существования».
На практике согласовать граффити в Петербурге — крайне сложная задача. Размещённых на законных основаниях изображений в городе единицы. «Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации с портретом Иосифа Бродского на улице Пестеля. Ранее исчезли изображения главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на Петроградской стороне и Виктора Цоя, а также другие картины. В сентябре в Петербурге ввели мораторий на уничтожение граффити до 1 февраля 2021 года.