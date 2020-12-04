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Смольный не будет запускать автобусы в новогоднюю ночь

Комитет по транспорту на один раз отказался от традиции запускать автобусные маршруты в новогоднюю ночь. Ранее было решено, что двери закроет и метро.

Как подтвердили «Фонтанке» в комитете 4 декабря, транспорт будет работать по обычному режиму, движение автобусов остановится с 0 до 6 часов утра 1 января. В конце ноября стало известно, что в новогоднюю ночь метро Петербурга работать не будет вопреки обыкновению.

Обычно городские власти оставляют часть автобусных маршрутов и открывают подземку по ночам в отдельные даты. Это происходит в ночь на 1 и 7 января, на 2 и 10 мая, на День города, во время праздника «Алые паруса» и «Ночи музеев». Однако в этом году свои коррективы вносит пандемия

С 4 декабря вступила в силу новая редакция 121-го постановления, которая определяет коронавирусные ограничения в городе на полтора месяца вперед. Она уже вызвала протесты со стороны общепита и учреждений культуры, которые лишают возможности заработка в обычно прибыльный для них период новогодних каникул. Идеологию Смольного «Фонтанке» пояснил вице-губернатор Евгений Елин.

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Комментарии (7)

Vladikus
Бабки на живую ель спустили,а мероприятия запретили!Бегловское управление-во всей красе!
San-4ё
А что в Новый год все захотят поехать на дворцовую , на новогоднюю ёлку ?
razdva.spb
"Таксисты" денег не хило поднимут в НГ
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