Смольный не будет запускать автобусы в новогоднюю ночь

Комитет по транспорту на один раз отказался от традиции запускать автобусные маршруты в новогоднюю ночь. Ранее было решено, что двери закроет и метро.



Как подтвердили «Фонтанке» в комитете 4 декабря, транспорт будет работать по обычному режиму, движение автобусов остановится с 0 до 6 часов утра 1 января. В конце ноября стало известно, что в новогоднюю ночь метро Петербурга работать не будет вопреки обыкновению.

Обычно городские власти оставляют часть автобусных маршрутов и открывают подземку по ночам в отдельные даты. Это происходит в ночь на 1 и 7 января, на 2 и 10 мая, на День города, во время праздника «Алые паруса» и «Ночи музеев». Однако в этом году свои коррективы вносит пандемия

