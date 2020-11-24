В новогоднюю ночь метро Петербурга работать не будет. Главные торжества в городе пройдут онлайн

В новогоднюю ночь метро Петербурга работать не будет. Об этом 24 ноября сообщил глава комитета по культуре Константин Сухенко в ходе заседания правительства (трансляция велась на сайте Смольного).
По его словам, традиционного концерта на Дворцовой площади в ночь с 31 декабря на 1 января не будет — он пройдет в режиме онлайн.
«Учитывая действующие эпидемиологические правила, установленные Роспотребнадзором, ограничения на посещение массовых мероприятий для организованных групп несовершеннолетних и режим самоизоляции для людей старше 65, традиционной встречи Деда Мороза на Дворцовой площади не состоится. Но появится уникальная возможность подготовить качественно новую новогоднюю программу с участием лучших творческих коллективов для эфира 31 декабря», — сказал Сухенко.
Чтобы не искушать граждан встречать праздник на городских улицах, метрополитен работать не будет. «Хочу обратить внимание коллег из комитета по транспорту. Круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь с 6 на 7 января при проведении ночных праздничных богослужений», — отметил глава комитета по культуре.