В новогоднюю ночь метро Петербурга работать не будет. Главные торжества в городе пройдут онлайн

В новогоднюю ночь метро Петербурга работать не будет. Об этом 24 ноября сообщил глава комитета по культуре Константин Сухенко в ходе заседания правительства (трансляция велась на сайте Смольного).



По его словам, традиционного концерта на Дворцовой площади в ночь с 31 декабря на 1 января не будет — он пройдет в режиме онлайн.



«Учитывая действующие эпидемиологические правила, установленные Роспотребнадзором, ограничения на посещение массовых мероприятий для организованных групп несовершеннолетних и режим самоизоляции для людей старше 65, традиционной встречи Деда Мороза на Дворцовой площади не состоится. Но появится уникальная возможность подготовить качественно новую новогоднюю программу с участием лучших творческих коллективов для эфира 31 декабря», — сказал Сухенко.