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В новогоднюю ночь метро Петербурга работать не будет. Главные торжества в городе пройдут онлайн

В новогоднюю ночь метро Петербурга работать не будет. Об этом 24 ноября сообщил глава комитета по культуре Константин Сухенко в ходе заседания правительства (трансляция велась на сайте Смольного).

По его словам, традиционного концерта на Дворцовой площади в ночь с 31 декабря на 1 января не будет — он пройдет в режиме онлайн.

«Учитывая действующие эпидемиологические правила, установленные Роспотребнадзором, ограничения на посещение массовых мероприятий для организованных групп несовершеннолетних и режим самоизоляции для людей старше 65, традиционной встречи Деда Мороза на Дворцовой площади не состоится. Но появится уникальная возможность подготовить качественно новую новогоднюю программу с участием лучших творческих коллективов для эфира 31 декабря», — сказал Сухенко.

Чтобы не искушать граждан встречать праздник на городских улицах, метрополитен работать не будет. «Хочу обратить внимание коллег из комитета по транспорту. Круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь с 6 на 7 января при проведении ночных праздничных богослужений», — отметил глава комитета по культуре.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

USSR_forever
Бред какой-то. Всю жизнь работали, а тут решили отдохнуть. Каменный век, мезозойская эра. И с каких пор для богослужений потребовался метрополитен? Крестных ход в метро? Не понимаю, зачем опять ворошить общество этой темой. Кому надо - приедут и уедут без ночного метро - у нас есть ночные маршруты автобусов, круглосуточные такси и куча народу у которого свои вёдра под окнами домов стоят. Можно подумать от их онланй-концерта народу на Дворцовой станет меньше. Мне кажется, что чем меньше заборов на центральной площади, тем больше там окажется людей в Новогоднюю Ночь. Это будет праздник народа.
Светлана Ермакова
В ,,системе,, что-то сломалось.Какже это всё объясняется?Вирус имеет подразделения?О ,Небеса!
footballer13
Светский общественный праздник мы запретим, а религиозный разрешим. У нас точно церковь отделена от государства, или в Смольном что-то пропустили на этот счёт?
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