«Коммерсант»: ГРУ подключилось к делу Ивана Сафронова

«Некоторое время назад в Минобороны от следователей СУ ФСБ, ведущих уголовное дело по обвинению Ивана Сафронова в госизмене (ст. 275 УК РФ), поступили материалы для проведения экспертиз. <...> Перед экспертами Минобороны поставлены вопросы о достоверности этих данных, а также степени их секретности. В первую очередь речь идет о специалистах Главного управления Генштаба Минобороны, более известного как ГРУ», — сообщает 4 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в военных кругах.

Следователи ФСБ и оперативники департамента военной контрразведки проводят допросы работников Минобороны, которые имели контакты с Сафроновым. Кроме того, будет проверена и версия самого журналиста о том, что он получал сведения из открытых источников. Специалисты должны установить степень секретности данных, которыми располагал журналист.

Советник главы корпорации «Роскосмос» по информационной политике Иван Сафронов, а в прошлом журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», был задержан 7 июля. Позже его арестовали и предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признает себя виновным. От сделки со следствием он отказался.