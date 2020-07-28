Адвокат: Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов отказался от сделки со следствием. Об этом 28 июля заявил его адвокат Иван Павлов.

«Следователь предлагал ему сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Это было озвучено ещё 13 июля. Сафронов от этого предложения отказался», — заявил защитник (цитата по ТАСС).

Сафронова задержали в начале июля этого года, а вскоре предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признаёт себя виновным.