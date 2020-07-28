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28.07.2020 15:56
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Адвокат: Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов отказался от сделки со следствием. Об этом 28 июля заявил его адвокат Иван Павлов.

«Следователь предлагал ему сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Это было озвучено ещё 13 июля. Сафронов от этого предложения отказался», — заявил защитник (цитата по ТАСС).

Сафронова задержали в начале июля этого года, а вскоре предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признаёт себя виновным.

Ранее задержанный заявлял, что доволен условиями содержания в следственном изоляторе «Лефортово». Накануне у него заподозрили новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Чем уникально это дело, «Фонтанке» рассказал адвокат обвиняемого Иван Павлов.

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Комментарии (3)

Zloi_prohozhiy
так ему не в чем признаваться
Василий Марущак
Согласен
OldObyvatel
Две трети от 20 лет будет 13, 3 года, а не десять.
Занимательная арифметика у российского правосудия.
Конечно, если процесс будет длиться три года и Сафронов согласится с госизменой, тогда, да.
Придется секретного свидетеля привлекать, который рассмотрел измену собственными глазами, ну, вот как судью с прокурорами, на расстоянии вытянутой руки.
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