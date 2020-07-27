У Сафронова заподозрили коронавирус. Арестанта изолировали в «Лефортово»

Советник главы «Роскосмоса», ранее работавший журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, возможно, болен коронавирусной инфекцией. С подозрением на COVID-19 он изолирован в отдельной камере в московском СИЗО «Лефортово». Об этом 27 июля рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников уточнил в комментарии ТАСС, что Сафронов почувствовал боль в горле. При появлении симптомов коронавируса у заключённого взяли анализ и перевели в одиночную камеру до получения результата.