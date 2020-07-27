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27.07.2020 20:50
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У Сафронова заподозрили коронавирус. Арестанта изолировали в «Лефортово»

Советник главы «Роскосмоса», ранее работавший журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, возможно, болен коронавирусной инфекцией. С подозрением на COVID-19 он изолирован в отдельной камере в московском СИЗО «Лефортово». Об этом 27 июля рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников уточнил в комментарии ТАСС, что Сафронов почувствовал боль в горле. При появлении симптомов коронавируса у заключённого взяли анализ и перевели в одиночную камеру до получения результата.

Ранее экс-журналист рассказал, что условия содержания в СИЗО его устраивают.

Советнику главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина по информационной политике (с мая 2020 года) Ивану Сафронову, в прошлом — журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, Сафронов работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Сам он не признаёт себя виновным.

Он был задержан 7 июля 2020 года. Защита напрямую связывает преследование с профессиональной журналистской деятельностью Сафронова. В Институте криминалистики ФСБ не нашли признаков разглашения тайны в журналистских работах арестованного.

В поддержку требования открытости судебного процесса подписались 74 тысячи человек.

Материалы Ивана Сафронова в газете «Коммерсант» доступны на сайте газеты. На сайте «Ведомостей» опубликованы «лучшие материалы» журналиста.

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