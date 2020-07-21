FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +16
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 18:32
3
Печать

Сафронов рассказал об условиях содержания в Лефортово. Журналист, подозреваемый в госизмене, получил около ста писем со словами поддержки

Советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, подозреваемый в госизмене, рассказал, что доволен условиями содержания в СИЗО. В Лефортово его посетила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Иван за решеткой выглядит все лучше и лучше. Видимо, первый шок от задержания совсем прошел. Иван, судя по всему, выработал тактику, как не только не упасть духом, но и использовать ситуацию для своего развития и «закалки» характера», — написала она 21 июля в своем Facebook.

Сафронов рассказал, что получил спортивный костюм, зубную щетку и бритву, так «жизнь налаживается в общем». Кроме того, он сообщил, что получил массу телеграмм и писем со словами поддержки.

«Пишут коллеги, товарищи, незнакомые мне люди со всех концов страны (даже с Урала). Я всем отвечаю. Только за выходные написал 71 письмо. Написал всем родственникам, кроме двух племянников (они еще маленькие). Вообще ручкой писал в последний раз в университете. Но старался, чтобы почерк был разборчивый. Вот ведь как интересно жизнь складывается, пришлось вспомнить про бумагу и ручку…» — рассказал журналист.

Напомним, советнику главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина по информационной политике (с мая 2020 года) Ивану Сафронову, в прошлом — журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, Сафронов работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Сам он не признаёт себя виновным.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Вячеслав Рогожин
Это мерзость - выборочные дела над ставшими неугодными.
261254291
Интересно, когда его осудят и посадят этим людям будет стыдно за "слова поддержки"?
lamer
Вот жеж сатрапы, дали ручку. Вот Володя Ульянов молоком писал.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний