Сафронов рассказал об условиях содержания в Лефортово. Журналист, подозреваемый в госизмене, получил около ста писем со словами поддержки

Советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, подозреваемый в госизмене, рассказал, что доволен условиями содержания в СИЗО. В Лефортово его посетила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.



«Иван за решеткой выглядит все лучше и лучше. Видимо, первый шок от задержания совсем прошел. Иван, судя по всему, выработал тактику, как не только не упасть духом, но и использовать ситуацию для своего развития и «закалки» характера», — написала она 21 июля в своем Facebook.

