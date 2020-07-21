Сафронов рассказал об условиях содержания в Лефортово. Журналист, подозреваемый в госизмене, получил около ста писем со словами поддержки
Советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, подозреваемый в госизмене, рассказал, что доволен условиями содержания в СИЗО. В Лефортово его посетила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
«Иван за решеткой выглядит все лучше и лучше. Видимо, первый шок от задержания совсем прошел. Иван, судя по всему, выработал тактику, как не только не упасть духом, но и использовать ситуацию для своего развития и «закалки» характера», — написала она 21 июля в своем Facebook.
Сафронов рассказал, что получил спортивный костюм, зубную щетку и бритву, так «жизнь налаживается в общем». Кроме того, он сообщил, что получил массу телеграмм и писем со словами поддержки.
«Пишут коллеги, товарищи, незнакомые мне люди со всех концов страны (даже с Урала). Я всем отвечаю. Только за выходные написал 71 письмо. Написал всем родственникам, кроме двух племянников (они еще маленькие). Вообще ручкой писал в последний раз в университете. Но старался, чтобы почерк был разборчивый. Вот ведь как интересно жизнь складывается, пришлось вспомнить про бумагу и ручку…» — рассказал журналист.
Напомним, советнику главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина по информационной политике (с мая 2020 года) Ивану Сафронову, в прошлом — журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, Сафронов работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Сам он не признаёт себя виновным.