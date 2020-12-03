«Естественный ротационный процесс». В Кремле не знают, где теперь будет работать Чубайс

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал уход Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано».



«Анатолий Борисович — он уже достаточно давно возглавляет «Роснано», он, собственно, создавал «Роснано». И поэтому здесь, скорее, речь идет о ротационном процессе, вполне естественном», — цитирует 3 декабря заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».



По его словам, в Кремле нет информации о дальнейшем трудоустройстве Анатолия Чубайса. Песков также добавил, что у «Роснано» было много важных достижений.

