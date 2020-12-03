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«Естественный ротационный процесс». В Кремле не знают, где теперь будет работать Чубайс

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал уход Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано».

«Анатолий Борисович — он уже достаточно давно возглавляет «Роснано», он, собственно, создавал «Роснано». И поэтому здесь, скорее, речь идет о ротационном процессе, вполне естественном», — цитирует 3 декабря заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».

По его словам, в Кремле нет информации о дальнейшем трудоустройстве Анатолия Чубайса. Песков также добавил, что у «Роснано» было много важных достижений.

Чубайс сегодня прокомментировал свою отставку. «Для меня это <...> последний день работы в компании», — заявил он на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.

Накануне президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленного комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано». СМИ писали, что Чубайс получит предложение «заняться Арктикой», однако он в Facebook отшутился от такой возможности.

АО «Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путём реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 100% акций АО «Роснано» находится в собственности государства. Благодаря инвестициям «Роснано» на данный момент открыто 97 заводов и научных центров в 37 регионах России. Функцию управления активами АО «Роснано» выполняет ООО «Управляющая компания «Роснано»», в которой председательствует Анатолий Чубайс.

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Комментарии (7)

ya-ne1
На пенсию отправьте товарища, у него уже всего достаточно
Anatolevich
Петр I, заседая однажды в Сенате и выслушав множество дел о недавно учиненных кражах и мздоимстве, распалился гневом и велел Павлу Ивановичу Ягужинскому немедленно составить указ, что если на украденные деньги можно будет купить веревку, то вора без дальнейшего следствия должно будет тотчас же повесить. Ягужинский взялся было за перо, а потом отложил его в сторону. - Пиши, что я тебе приказал, - повторил царь. Тогда Ягужинский сказал Петру: - Всемилостивейший государь! Неужели ты хочешь остаться императором без подданных? Все мы воруем, с тем только различием, что один более и приметнее, нежели другой. Царь, погруженный в свои мысли, рассмеялся и замолчал.
lamer
Про Дворковича ничего не слышно?
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