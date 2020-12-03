«Естественный ротационный процесс». В Кремле не знают, где теперь будет работать Чубайс

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал уход Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано».
«Анатолий Борисович — он уже достаточно давно возглавляет «Роснано», он, собственно, создавал «Роснано». И поэтому здесь, скорее, речь идет о ротационном процессе, вполне естественном», — цитирует 3 декабря заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».
По его словам, в Кремле нет информации о дальнейшем трудоустройстве Анатолия Чубайса. Песков также добавил, что у «Роснано» было много важных достижений.
Чубайс сегодня прокомментировал свою отставку. «Для меня это <...> последний день работы в компании», — заявил он на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.
Накануне президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленного комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано». СМИ писали, что Чубайс получит предложение «заняться Арктикой», однако он в Facebook отшутился от такой возможности.
АО «Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путём реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 100% акций АО «Роснано» находится в собственности государства. Благодаря инвестициям «Роснано» на данный момент открыто 97 заводов и научных центров в 37 регионах России. Функцию управления активами АО «Роснано» выполняет ООО «Управляющая компания «Роснано»», в которой председательствует Анатолий Чубайс.