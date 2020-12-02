Путин предложил Сергею Куликову заменить Чубайса на посту главы «Роснано»

Президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленного комиссии Сергею Куликову возглавить Роснано. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС.
«Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития «Роснано». Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики», — заявил Путин во время видеоконференции с Куликовым.
Глава государства также заявил, что правительство РФ подготовило предложения по поддержке «Роснано».
О том, что пост главы «Роснано» может занять именно Куликов, который ранее курировал корпоративную реформу «Ростеха», а Чубайс перейдет на другую должность, 23 ноября со ссылкой на источники писал «РБК».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития — в частности, «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле кадровые вопросы не комментируют.
Источники «РБК» утверждали, что Чубайс получит предложение «заняться Арктикой». «Я, конечно, очень люблю Русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики», — отшутился в ответ Чубайс в Facebook.
Сергею Куликову 44 года, с 1994 по 2000 год он служил в Вооруженных силах РФ, затем трудился в компаниях «Промэкспорт» и «Рособоронэкспорт». В 2008-м стал помощником главы госкорпорации «Ростехнологии» (позже переименована в «Ростех») Сергея Чемезова. Он возглавил аппарат главы «Ростеха», а затем стал исполнительным директором корпорации. С июня 2018-го — первый зампред коллегии ВПК. Глава «Ростеха» Чемезов говорил, что именно Куликов был одним из главных реформаторов в госкорпорации — он внедрил отраслевые кластеры, институт индустриальных директоров и многое другое.