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РБК: Место Чубайса в «Роснано» может достаться бывшей правой руке Чемезова в «Ростехе»

Пост главы «Роснано» может занять первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов, который ранее курировал корпоративную реформу «Ростеха». Об этом 23 ноября пишет РБК со ссылкой на свои источники и знакомых Куликова.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития — в частности, «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ. Источники РБК сообщали, что Анатолий Чубайс уйдет на другую должность. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле кадровые вопросы не комментируют.

Представитель «Роснано» официально сообщил РБК, что в компании о назначении Куликова ничего не слышали. В пресс-службе ВЭБа от комментариев отказались.

Сергею Куликову 44 года, с 1994 по 2000 год он служил в Вооруженных силах РФ, затем трудился в компаниях «Промэкспорт» и «Рособоронэкспорт». В 2008-м стал помощником главы госкорпорации «Ростехнологии» (позже переименована в «Ростех») Сергея Чемезова. Он возглавил аппарат главы «Ростеха», а затем стал исполнительным директором корпорации. С июня 2018-го — первый зампред коллегии ВПК. Глава «Ростеха» Чемезов говорил, что именно Куликов был одним из главных реформаторов в госкорпорации — он внедрил отраслевые кластеры, институт индустриальных директоров и многое другое. Также Куликов курировал создание дочерней компании «РТ-развитие бизнеса», которая занималась в первую очередь развитием высокотехнологичных отраслей — телекоммуникаций, электроники, IT, производства современных материалов.

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Комментарии (3)

carkorea
Почему Чубайс до сих пор не в камере ?
Russomatroso
Лишь бы Чубайс ряды безработных не пополнил... Бедолага.
COVID-2036
правой руке дзюбы отдайте, пусть будет альтернатива и плюрализм мнений. KPI обеих рук будут сложно различимы
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