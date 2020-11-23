РБК: Место Чубайса в «Роснано» может достаться бывшей правой руке Чемезова в «Ростехе»

Пост главы «Роснано» может занять первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов, который ранее курировал корпоративную реформу «Ростеха». Об этом 23 ноября пишет РБК со ссылкой на свои источники и знакомых Куликова.



Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития — в частности, «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ. Источники РБК сообщали, что Анатолий Чубайс уйдет на другую должность. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле кадровые вопросы не комментируют.

