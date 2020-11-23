«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей», — заявил 23 ноября Михаил Мишустин во время заседания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что оптимизация институтов развития приведет к ликвидации восьми из них.

«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития»: Мишустин объявил реформу институтов развития, чтобы «они в полной мере могли работать на достижение национальных целей» pic.twitter.com/rxJKmfDwRU

По его словам, в правительстве уже проанализировали работу институтов. Премьер отметил, что они создавались под определенные задачи, однако в последнее время появились новые вызовы, которые требуют корректировки работы.

В России будет создан единый институт развития на базе ВЭБ.РФ. Функции восьми институтов будут перераспределены, а их упразднят. Под управление ВЭБ.РФ перейдут «Сколково», «Роснано», Корпорация малого и среднего предпринимательства, Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд содействия инновациям, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности. Как писало ранее РБК, таким образом, работы лишится глава «Роснано» Анатолий Чубайс, однако ему якобы уже подыскали новое место.

При этом изменения не ждут «Росатом», Роскосмос, «Ростех», «Автодор», «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, Российского экологического оператора, ДОМ.РФ, Корпорацию развития Дальнего Востока и Корпорацию развития Северного Кавказа.



Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав дольщиков объединятся в единый Фонд содействия реформирования ЖКХ. На базе «Курортов Северного Кавказа» появится Корпорация по туризму.

