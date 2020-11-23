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РБК: В России восемь институтов развития перейдут под управление госкорпорации ВЭБ.РФ

Правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, по которой восемь станут управляться госкорпорацией ВЭБ.РФ, сообщает 23 ноября РБК со ссылкой на близкие к кабинету министров источники и собеседника в одной из попадающих под изменения организации.

«Цель реформы заключается в том, чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России», — заявил один из источников медиахолдинга.

По информации собеседника, близкого к правительству, под управление ВЭБ.РФ передадут восемь институтов развития: Корпорацию «МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд «Сколково», а также «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Также ВЭБ, по данным медиахолднинга, получит некоторую часть функций институтов развития, попадающих под ликвидацию. Предполагается, что госкорпорацию не будут наделять полномочиями, которые перейдут к профильным органам власти. Уточняется, ликвидации, в частности, подлежат три дальневосточных института развития: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). Их функции переходят к ВЭБ.РФ, кроме госполитики по привлечению трудовых ресурсов и инвестиций в Арктику и на Дальний Восток.

Добавляется, что ликвидации подлежать и Фонд развития моногородов, госкомпания по управлению особыми экономическими зонами, Российский фонд развития информационных технологий, «Росинфокоминвест», а также Агентство по технологическому развитию.

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Комментарии (2)

footballer13
Перепись бездельников какая-то.
кdивое_зеdкало
институты есть, развития - нет!
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