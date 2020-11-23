РБК: В России восемь институтов развития перейдут под управление госкорпорации ВЭБ.РФ

Правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, по которой восемь станут управляться госкорпорацией ВЭБ.РФ, сообщает 23 ноября РБК со ссылкой на близкие к кабинету министров источники и собеседника в одной из попадающих под изменения организации.

«Цель реформы заключается в том, чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России», — заявил один из источников медиахолдинга.