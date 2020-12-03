Чубайс объявил о последнем дне работы в Роснано и поблагодарил сотрудников за работу

Глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс объявил, что сегодня — его последний день работы в компании. Он сообщил об этом 3 декабря на Конгрессе предприятий наноиндустрии — 2020.



«Так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — сказал он.



Чубайс поблагодарил сотрудников Фонда инфраструктурных и образовательных программ и других структур группы Роснано за работу.



«Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили, — сказал он. — Вам всем спасибо большое за один из самых интересных проектов в моей жизни и удачи».

