Чубайс объявил о последнем дне работы в Роснано и поблагодарил сотрудников за работу

Глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс объявил, что сегодня — его последний день работы в компании. Он сообщил об этом 3 декабря на Конгрессе предприятий наноиндустрии — 2020.
«Так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — сказал он.
Чубайс поблагодарил сотрудников Фонда инфраструктурных и образовательных программ и других структур группы Роснано за работу.
«Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили, — сказал он. — Вам всем спасибо большое за один из самых интересных проектов в моей жизни и удачи».
2 декабря президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленного комиссии Сергею Куликову возглавить Роснано вместо Анатолия Чубайса.
О том, что пост главы «Роснано» может занять именно Куликов, который ранее курировал корпоративную реформу «Ростеха», а Чубайс перейдет на другую должность, 23 ноября со ссылкой на источники писал «РБК». Источники издания тогда утверждали, что Чубайс получит предложение «заняться Арктикой». Сам он, комментируя эту версию, ответил шуткой.
Ранее правительство запустило реформу системы институтов развития, согласно которой «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ.