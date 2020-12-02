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Директор Ледового в разгар скандала с концертом Басты планово ушел в отпуск

Генеральный директор Ледового дворца в Петербурге ушёл в плановый отпуск в разгар скандала с концертом рэпера Басты. Об этом «Фонтанке» сообщил заместитель директора по правовым вопросам концертной площадки Георги Николов 2 декабря.

Исполняющим обязанности руководителя Ледового назначен Виктор Власов. Ранее он трудился в должности первого зама.

Накануне в Невский суд Петербурга поступили административные материалы в отношении Ледового дворца. Учреждению после многотысячного концерта Басты вменили нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. К производству документы пока не приняты, уточнили в Объединённой пресс-службе судов.

Представитель ОАО «Дворец спорта» с нарушениями не согласен. Дворец вмещает 13 486 тысяч зрителей, при этом в день концертов Басты зал был заполнен менее чем наполовину.

Ледовый дворец закрыт личным распоряжением главы Роспотребнадзора по Петербургу до 15 января. На прошлой неделе в соцсетях появилось видео с концерта Басты. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. После этого Ледовый дворец начал отменять и переносить концерты.

Смольный не сразу выявил нарушения на концерте Басты. Председателю комитета по культуре Константину Сухенко объявили выговор.

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Знаем, помним и любим
Антон Изотов — сын директора Ледового дворца, Сергея Изотова:
«...Мне в этой стране, в этом городе никто ничего не сделает. Вот сейчас я разобью тебе глаз…»
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