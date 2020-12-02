Директор Ледового в разгар скандала с концертом Басты планово ушел в отпуск

Генеральный директор Ледового дворца в Петербурге ушёл в плановый отпуск в разгар скандала с концертом рэпера Басты. Об этом «Фонтанке» сообщил заместитель директора по правовым вопросам концертной площадки Георги Николов 2 декабря.
Исполняющим обязанности руководителя Ледового назначен Виктор Власов. Ранее он трудился в должности первого зама.
Накануне в Невский суд Петербурга поступили административные материалы в отношении Ледового дворца. Учреждению после многотысячного концерта Басты вменили нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. К производству документы пока не приняты, уточнили в Объединённой пресс-службе судов.
Представитель ОАО «Дворец спорта» с нарушениями не согласен. Дворец вмещает 13 486 тысяч зрителей, при этом в день концертов Басты зал был заполнен менее чем наполовину.