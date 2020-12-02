После многотысячного концерта Басты в Петербурге главе комитета по культуре объявлен выговор

После скандального концерта рэпера Басты в Петербурге председателю комитета по культуре Константину Сухенко объявлен выговор. Об этом сообщается на сайте Смольного 2 декабря.



Выговор объявлен «за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции».

В многотысячном концерте рэпера Басты в Ледовом дворце комитет по культуре изначально не увидел коронавирусной опасности. Тогда кадры с выступления из Петербурга были рассмотрены на федеральном уровне, о недопустимости такого концентрата людей в пандемию заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, а её коллега — главный санитарный врач Северной столицы Наталья Башкетова — личным распоряжением закрыла спортивно-концертную площадку.