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После многотысячного концерта Басты в Петербурге главе комитета по культуре объявлен выговор

После скандального концерта рэпера Басты в Петербурге председателю комитета по культуре Константину Сухенко объявлен выговор. Об этом сообщается на сайте Смольного 2 декабря.

Выговор объявлен «за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции».

В многотысячном концерте рэпера Басты в Ледовом дворце комитет по культуре изначально не увидел коронавирусной опасности. Тогда кадры с выступления из Петербурга были рассмотрены на федеральном уровне, о недопустимости такого концентрата людей в пандемию заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, а её коллега — главный санитарный врач Северной столицы Наталья Башкетова — личным распоряжением закрыла спортивно-концертную площадку.

Почему скандал с выступлением рэпера Басты может оставить петербуржцев без хоккея и новогодних застолий, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (13)

Profi4Fun
Организаторам концерта надо через две недели провести опрос среди зрителей этого концерта на предмет заболевания короновирусом. Будет хороший полевой эксперимент.
MIGEL
За хороший откат,можно и выговором подтереться...
Павел Михайлов
А выговор губернатору будет, за распоряжение по работе метро ночью, с 6 по 7 января? За столпотворение пенсионеров в церквях и около? А как- же " сидите дома"??
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