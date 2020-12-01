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«Это, конечно, недопустимо». Что сказала Попова, в прямом эфире закрывая Ледовый дворец в Петербурге

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией 1 декабря рассказала о последствиях концерта с «недопустимо большим количеством людей».

«Вместе с тем, ситуация, которая имела место в одном из городов РФ в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо больше количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования, вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд. Это, конечно, недопустимо в такой сложной эпидситуации — проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей, которые и участвуют в таких мероприятиях, и вместе с тем могут принести инфекцию и домой, и на рабочие объекты», — резюмировала главный санитарный врач России.

фрагмент трансляции RT на русском

Решение о закрытии Ледового дворца после концерта Басты подписала 1 декабря главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. Площадка не будет работать до 15 января.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео из Ледового дворца с концерта Басты. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. После этого Ледовый дворец начал отменять и переносить концерты.

Смольный пообещал пересмотреть фото с концерта Басты, хотя в первый раз нарушений не выявил.

С 14 ноября в городе введены дополнительные требования к допуску посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры. Все мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти Петербурга. Количество посетителей в зале может быть не более 50% от числа зрительских мест.

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Комментарии (4)

Olegro
Насколько этично иметь в шоу Голос судью, который меркантильно исполнил концертную программу при таком скоплении людей ? Вместо извинений, пусть и формальных, обвинил коллег по цеху в недобросовестной конкуренции
Drak_vr
Фанаты Басты ответный ход ;)
Fog78
А как же хоккей?
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