Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией 1 декабря рассказала о последствиях концерта с «недопустимо большим количеством людей».
«Вместе с тем, ситуация, которая имела место в одном из городов РФ в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо больше количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования, вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд. Это, конечно, недопустимо в такой сложной эпидситуации — проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей, которые и участвуют в таких мероприятиях, и вместе с тем могут принести инфекцию и домой, и на рабочие объекты», — резюмировала главный санитарный врач России.
фрагмент трансляции RT на русском
Решение о закрытии Ледового дворца после концерта Басты подписала 1 декабря главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. Площадка не будет работать до 15 января.