Вторник в Петербурге стал днем велоДТП: бесстрашные велосипедисты не уступали дорогу ни автомобилистам, ни самокатчикам

Сотрясение мозга, ушиб плеча, ранение бедра — неполный перечень травм, полученных 21 мая велосипедистами Петербурга.
На Кирочной улице пострадал невнимательный водитель велосипеда — наехал на открывшуюся дверь автомобиля. С сотрясением мозга доставлен в больницу.
С ранением правого бедра с улицы Бабушкина доставлен в больницу один из столкнувшихся друг с другом велосипедистов, 12-летний подросток.
Вечером на проспекте Тореза самокатчик и велосипедист не уступили дорогу друг другу. Пострадал велосипедист — получил ушиб плеча и разбил бровь.
А на видео «Дорожного патруля» от 20 мая велосипедист на полной скорости мчится по проезжей части на перекрестке — хочет «проскочить» Исаакиевскую площадь, но не успевает. Его сбивает автомобиль, выехавший на зеленый свет.
Ранее «Фонтанка» рассказывала об аварии, произошежшей на Бестужевской улице. Третьеклассник на велосипеде выехал на дорогу вне зоны пешеходного перехода. Его сбил «Форд-Фиеста», за рулем которого сидела 27-летняя женщина, она за последние полтора года шесть раз попадалась на превышении скорости.