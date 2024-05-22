Вторник в Петербурге стал днем велоДТП: бесстрашные велосипедисты не уступали дорогу ни автомобилистам, ни самокатчикам

Сотрясение мозга, ушиб плеча, ранение бедра — неполный перечень травм, полученных 21 мая велосипедистами Петербурга.

На Кирочной улице пострадал невнимательный водитель велосипеда — наехал на открывшуюся дверь автомобиля. С сотрясением мозга доставлен в больницу.

С ранением правого бедра с улицы Бабушкина доставлен в больницу один из столкнувшихся друг с другом велосипедистов, 12-летний подросток.



Вечером на проспекте Тореза самокатчик и велосипедист не уступили дорогу друг другу. Пострадал велосипедист — получил ушиб плеча и разбил бровь.

