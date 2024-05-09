На Бестужевской «Форд» сбил десятилетнего велосипедиста

Поездка на велосипеде закончилась в больнице для юного жителя Красногвардейского района Петербурга. Он угодил под колёса машины неподалёку от школы, стало известно «Фонтанке» 9 мая.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на Бестужевской улице у дома № 7/2 накануне незадолго до восьми часов утра. Третьеклассник на велосипеде выехал на дорогу вне зоны пешеходного перехода. Его сбил «Форд Фиеста», за рулём которого сидела 27-летняя женщина. Машина выезжала с дворовой территории и поворачивала направо в сторону Лабораторного проспекта.