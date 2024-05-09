На Бестужевской «Форд» сбил десятилетнего велосипедиста

Поездка на велосипеде закончилась в больнице для юного жителя Красногвардейского района Петербурга. Он угодил под колёса машины неподалёку от школы, стало известно «Фонтанке» 9 мая.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на Бестужевской улице у дома № 7/2 накануне незадолго до восьми часов утра. Третьеклассник на велосипеде выехал на дорогу вне зоны пешеходного перехода. Его сбил «Форд Фиеста», за рулём которого сидела 27-летняя женщина. Машина выезжала с дворовой территории и поворачивала направо в сторону Лабораторного проспекта.
Мальчика увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с подозрением на сотрясение мозга. По данным «Фонтанки», 10-летний пострадавший живёт в Красногвардейском районе, учится в школе Калининского. По предварительной информации, на Бестужевской улице он был без родителей.
Водитель «Форда» за последние полтора года шесть раз попадалась на превышении скорости. Все штрафы женщина оплатила.