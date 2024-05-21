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    Психиатр уберегла петербурженку от продажи квартиры с «помощью ФСБ». Жертва оказалась серийной

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    Пожилая женщина, уже побывавшая жертвой телефонных мошенников, едва не лишилась из-за них квартиры. От роковой ошибки ее спасла психиатр диспансера Фрунзенского района. Для оформления документов на продажу квартиры от петербурженки потребовали справку о состоянии психического здоровья. Доктор быстро поняла, что пациенткой манипулируют мошенники и обратилась в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 мая.

    По нашим данным, женщину, чудом не лишившуюся квартиры, пару месяцев назад уже обманули мошенники, представившиеся сотрудниками МВД. Тогда пенсионерка отдала 800 тысяч рублей. Днем вторника ей позвонили снова. На сей раз представились ФСБ. Сообщили, мол, вас обманули и продолжают обманывать, ваша квартира в опасности. Но ФСБ спасет — срочно будем продавать. Пожилая женщина занялась оформлением документов. К счастью, у нее потребовали справку от психиатра. Внимательная и бдительная доктор тут же поняла, что надо обращаться в полицию.

    Стражи порядка, к которым пострадавшая уже обращалась по поводу утраченных 800 тысяч рублей, приуныли: «Мы же просили вас!» А в ответ услышали: «Так те мошенники были из МВД, а тут — ФСБ!»

    По данным «Фонтанки», на прощанье на этот раз один из полицейских написал пострадавшей на бумажке список тех, на чьи звонки не надо реагировать: «Полиция, ФСБ, следователь — любой, разведка, Росфинмониторинг, администрация президента, Кремль». Коллеги добавили МЧС и Смольный.

    Получив список организаций, чьи названия могут использовать преступники, серийная жертва сокрушалась: «Как же много у вас мошенников!»

    Полицейские онемели.

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