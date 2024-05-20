«Дибук-фест» представит театральные эскизы к пьесе «Дибук, или Меж двух миров»

22 мая в заключение фестиваля «Дибук-фест-2024», проходившего в Петербурге весной, на сцене Малого театра кукол представят три эскиза спектаклей «Дибук-вариации» в постановке Чакчи Фросноккерса (художественный руководитель МТК), Арины Поляковой и Константина Учителя.
«Дибук, или Меж двух миров» — еврейская и русская пьеса, написанная в начале XX века и снискавшая мировую славу. Сюжет взят из еврейского фольклора: юноша, которого разлучили с любимой, заключает сделку с дьяволом и отдаёт ему свою душу. После смерти его душа превращается в диббука — злого духа, который вселяется в девушку и сводит её с ума. Злого духа изгоняют, но девушка погибает. В 1922 году в Москве на сцене Библейской студии Габима «Дибука» поставил Евгений Вахтангов, после чего спектакль объехал весь мир и игрался на протяжении 40 лет.
Артисты Малого театра кукол, прежде уже неоднократно обращавшиеся к мифологическим сюжетам различных культур, в эскизе Чакчи Фросноккерса представят таинственную кукольную историю. Арина Полякова оформит поэтически атмосферную аудио-инсталляцию, а Константин Учитель покажет зрителям новую версию «Дибука» с Евгением Анисимовым и Ксенией Плюсниной, над которым начинал работу на Новой сцене Александринского театра.
12+
Арина Хек