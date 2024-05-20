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    Архитектор объяснит, чем уникальны дома-панельки и как они появились

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    Советское панельное жилищное строительство — вообще-то, история больших творческих поисков, научных разработок и экспериментов. Подробности узнаем 22 мая в Библиотеке Друзей. Бесплатно. 16+

    Фото: Огнев Михаил
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    Сталин умер в 1953 году, а в 1954-м на Всесоюзном совещании строителей подверглись критике «украшательства в архитектуре», свойственные «сталинскому ампиру». Архитекторов призвали развивать типовое проектирование — это позволяло строить быстрее и экономнее. Однако здания в стиле советского монументального классицизма продолжали появляться, пусть не такие «украшенные». Понадобилось Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», чтобы подвести черту времени «сталинок». Уже начатое строительство «сворачивали», проекты изменяли.

    Необходимость строить панельное жилье очень ограничивало развитие советской архитектуры, считают некоторые эксперты. А сами «панельки» не назовешь образцом изобретательности. Однако это не так: авторы архитектурных проектов не могли дать волю фантазии, зато высчитывали все с точки зрения комфорта для человека, хотя сейчас трудно себе представить, в чем заключалось это удобство. Но, например, инженеры высчитали: самая комфортная высота ступеньки — 15 см, вот и помещалось в пролете «хрущевки» ровно девять ступеней. А кухне и не полагалось быть большой: люди ведь будут есть на работе и в столовых.

    Идем 22 мая на лекцию «Об устранении излишеств в проектировании — как появились «панельки»» архитектора Дарьи Бывших. Дарья — основатель архитектурного бюро «Разное», гид проекта «Петербург глазами инженера». Узнаем, из какой страны пришли «панельки», кто был их создателем, кто был автором первого панельного дома в России. Проследим эволюцию панельного строительства от «хрущевок» к «брежневкам» и разберемся, какие серии строились уже в наше время.

    Библиотека Друзей (Московское шоссе, д. 2), регистрация на Timepad. Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Огнев Михаил

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