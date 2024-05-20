«Молодёжь. Театр. Фест» покажет 27 спектаклей из России, ближнего зарубежья, Бразилии и других стран

С 22 по 30 мая в ТЮЗе
22 мая фестиваль откроется спектаклем Антона Федорова «Собачье сердце», МТЮЗ (16+). Антон Федоров уходит от подробностей советского места и времени, совершая возгонку булгаковского сюжета до притчи.
23 мая Негативный театр из Ирана сыграет спектакль «Она сфотографировала воспоминания» (16+) режиссера Амира Асани. Современный иранский театр известен своим сложноустроенным авангардным языком и образностью. На сцене ТЮЗа развернется таинственная история, в которой мужчина после смерти своей жены найдет фотопленку с ее воспоминаниями.
Также в этот день состоится показ Самарского театра юного зрителя «СамАрт» «Возвращение» (16+) по мотивам произведений Андрея Платонова, режиссер Галина Зальцман. Алексей Иванов возвращается домой после Великой Отечественной войны, никто из его близких не пострадал, однако что-то мешает Алексею переступить порог родного дома.
24 мая пройдет спектакль «Что-то… ещё» (18+) компании «Куас Продакшн» из Туниса. Автор спектакля Мохамед Куас предлагает зрителям историю о познании мира. Два персонажа, забытых своим хозяином в магазине, отправляются на его поиски в большой мир. Каждое столкновение с внешним приводит к трансформации самих героев, после чего, завершив свою одиссею, герои уже никогда не захотят покинуть свой привычный дом снова.
Также в этот день Березниковский драматический театр сыграет «Трагедию короля Ричарда III» (18+) в постановке Петра Незлученко. Взяв историческую хронику Шекспира, режиссер рассуждает о происхождении и природе зла как такового. Ричард III, насильно захвативший власть в королевстве и убивший всех несогласных, неожиданно оказывается не только тираном и убийцей, но и жертвой.
25 мая будет представлен «Жидкий страх» (18+) Национального театра Ирака. Режиссер спектакля Самим Хасбалла предлагает взглянуть на историю семьи, которая решила спрятаться от воздействия внешнего мира и добровольно заточила себя в изоляцию. Однако, благодаря современным технологиям, побег не избавляет от страха, который начинает уничтожать семью изнутри.
Бразильская Театральная компания «Нова» в этот день сыграет мультимедийный моноспектакль Карины Казучелли «Крик в темноте» (18+). Спектакль режиссёра Ленерсона Полонини имеет документальную основу — реальные письма и воспоминания женщин, заставших период военной диктатуры в Бразилии (
Татарский театр драмы и комедии
Национальный театр Турции привезет спектакль Фарида Бикчантаева «Убийство Гонзаго» (12+) по пьесе, где переработан сюжет «Гамлета» и «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».
А Казахстан представит две работы — «Станционный смотритель» (14+) в постановке Тимура Кулова из театра в городе Кокшетау и «Одиночество» (14+) под руководством Мухангали Томанова из театра
Также 23 мая состоится творческий вечер известного кинорежиссера, актера, музыканта Эмира Кустурицы. 18+
С полной программой «Молодёжь. Театр. Феста» можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Арина Хек