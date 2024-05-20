«Молодёжь. Театр. Фест» покажет 27 спектаклей из России, ближнего зарубежья, Бразилии и других стран

Спектакль «Мастер и Маргарита», Белорусский ТЮЗ (Минск) Фото: пресс-служба ТЮЗа им. Брянцева Поделиться Поделиться





С 22 по 30 мая в ТЮЗе им. А. А. Брянцева пройдет традиционный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева , сменивший название с «Радуги» на «Молодёжь. Театр. Фест». В этом году участие примут театры из Турции, Беларуси, Армении, Бразилии, Казахстана, Ирана, Ирака и Туниса. В обширную программу фестиваля вошли 27 спектаклей: 15 — российских театров и 12 — зарубежных. «Фонтанка» рассказывает, на что точно стоит обратить внимание.

22 мая фестиваль откроется спектаклем Антона Федорова «Собачье сердце», МТЮЗ (16+). Антон Федоров уходит от подробностей советского места и времени, совершая возгонку булгаковского сюжета до притчи.



«Собачье сердце», МТЮЗ (Москва) Фото: пресс-служба ТЮЗа им. Брянцева Поделиться Поделиться





23 мая Негативный театр из Ирана сыграет спектакль «Она сфотографировала воспоминания» (16+) режиссера Амира Асани. Современный иранский театр известен своим сложноустроенным авангардным языком и образностью. На сцене ТЮЗа развернется таинственная история, в которой мужчина после смерти своей жены найдет фотопленку с ее воспоминаниями.



Также в этот день состоится показ Самарского театра юного зрителя «СамАрт» «Возвращение» (16+) по мотивам произведений Андрея Платонова, режиссер Галина Зальцман. Алексей Иванов возвращается домой после Великой Отечественной войны, никто из его близких не пострадал, однако что-то мешает Алексею переступить порог родного дома.



«Возвращение», Самарский театр «СамАрт» Фото: пресс-служба ТЮЗа им. Брянцева Поделиться Поделиться





24 мая пройдет спектакль «Что-то… ещё» (18+) компании «Куас Продакшн» из Туниса. Автор спектакля Мохамед Куас предлагает зрителям историю о познании мира. Два персонажа, забытых своим хозяином в магазине, отправляются на его поиски в большой мир. Каждое столкновение с внешним приводит к трансформации самих героев, после чего, завершив свою одиссею, герои уже никогда не захотят покинуть свой привычный дом снова.



Также в этот день Березниковский драматический театр сыграет «Трагедию короля Ричарда III» (18+) в постановке Петра Незлученко. Взяв историческую хронику Шекспира, режиссер рассуждает о происхождении и природе зла как такового. Ричард III, насильно захвативший власть в королевстве и убивший всех несогласных, неожиданно оказывается не только тираном и убийцей, но и жертвой.



Трагедия короля Ричарда III Фото: пресс-служба ТЮЗа им. Брянцева Поделиться Поделиться





25 мая будет представлен «Жидкий страх» (18+) Национального театра Ирака. Режиссер спектакля Самим Хасбалла предлагает взглянуть на историю семьи, которая решила спрятаться от воздействия внешнего мира и добровольно заточила себя в изоляцию. Однако, благодаря современным технологиям, побег не избавляет от страха, который начинает уничтожать семью изнутри.



Бразильская Театральная компания «Нова» в этот день сыграет мультимедийный моноспектакль Карины Казучелли «Крик в темноте» (18+). Спектакль режиссёра Ленерсона Полонини имеет документальную основу — реальные письма и воспоминания женщин, заставших период военной диктатуры в Бразилии ( 1964–1985 гг. ). Обнаружив коробки с документами того времени, героиня спектакля приоткрывает завесу одного из самых сложных и малоизвестных периодов страны.

Татарский театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина покажет спектакль «Ашина» (12+) в постановке Ильсура Казакбаева. В центре внимания оказываются герои, годами таившие обиду в своих сердцах, и философские размышления о построении «идеального государства» и о том, что каждый шаг человека сопровождает выбор, однако каждый выбор имеет свои последствия.



«Ашина», Татарский театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Фото: tinchurinteatr.ru Поделиться Поделиться





Национальный театр Турции привезет спектакль Фарида Бикчантаева «Убийство Гонзаго» (12+) по пьесе, где переработан сюжет «Гамлета» и «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».



А Казахстан представит две работы — «Станционный смотритель» (14+) в постановке Тимура Кулова из театра в городе Кокшетау и «Одиночество» (14+) под руководством Мухангали Томанова из театра им. Махамбета в городе Атырау.

Также 23 мая состоится творческий вечер известного кинорежиссера, актера, музыканта Эмира Кустурицы. 18+ С полной программой «Молодёжь. Театр. Феста» можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Арина Хек

