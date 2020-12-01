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Ледовый дворец закрыт личным распоряжением главы Роспотребнадзора по Петербургу. «Фонтанка» узнала, до какого числа

Скандал с нарушением коронавирусных ограничений во время концерта рэпера Басты в Ледовом привел к временной приостановке деятельности площадки.

Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова приняла решение о том, что площадка будет временно закрыта до 15 января. Выявленные и зафиксированные инспекторами управления нарушения были оформлены в протоколе, и в ближайшее время документы поступят в суд Невского района.

О том, что Ледовый закрыт, на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, после того, глава правительства назвал недопустимым пренебрежение здоровьем граждан ради выгоды организаторов концертов.

В самом Ледовом «Фонтанке» заявили, что пока не будут комментировать ситуацию.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео из Ледового дворца с концерта Басты. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. После этого Ледовый дворец начал отменять и переносить концерты.

Смольный пообещал пересмотреть фото с концерта Басты, хотя в первый раз нарушений не выявил.

Сам исполнитель в instagram заявил, что концерт не понравился тем, кто не может собрать дворец, и уверял — все меры для безопасности зрителей были соблюдены.

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Комментарии (4)

dimas062
Прогноз: организаторам Басты выпишут штраф в размере "на семечки", Ледовый откроют, но "с жёстким соблюдением противоковидных мер".
260627161
Представляю, как в Ледовом дымятся калькуляторы при подсчете, сколько будет потеряно на "новогоднем чёсе". И как сладострастно замерли сердца чиновников, в ожидании щедрых предложений:)))
261896911
«Все животные равны, но некоторые животные равнее других»
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