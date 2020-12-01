Ледовый дворец закрыт личным распоряжением главы Роспотребнадзора по Петербургу. «Фонтанка» узнала, до какого числа

Скандал с нарушением коронавирусных ограничений во время концерта рэпера Басты в Ледовом привел к временной приостановке деятельности площадки.



Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова приняла решение о том, что площадка будет временно закрыта до 15 января. Выявленные и зафиксированные инспекторами управления нарушения были оформлены в протоколе, и в ближайшее время документы поступят в суд Невского района.



О том, что Ледовый закрыт, на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, после того, глава правительства назвал недопустимым пренебрежение здоровьем граждан ради выгоды организаторов концертов.

