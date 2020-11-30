Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в своем инстаграме ответил на претензии о несоблюдении «коронавирусных» ограничений на своих концертах в Санкт-Петербурге. Музыкант, в частности, обвинил некоторых своих коллег в разжигании скандала.
«Мы готовились к этому концерту, потому что провести его в соответствии со всеми правилами безопасности — задача непростая. Мы считаем, что мы с ней справились. Теперь хочу ответить тезисно относительно критики, которая есть в интернете. Все требования по соблюдению правил безопасности, перечисленные в постановлении губернатора были соблюдены», — заявил Баста.
Он подчеркнул, что заполняемость зала на концертах в Санкт-Петербурге составила 50 процентов.
«В сети пишут о 25 процентах допустимых зрителей в зале, но это правило вступает в силу только с 1 декабря», — говорит рэпер и отмечает, что зрителям выдавались защитные маски, а в фойе в необходимом количестве находились санитайзеры.
«Я понимаю, что наше хорошо организованное мероприятие стало комом в горле у некоторых организаторов, которые не нашли в себе силы и профессионализма подготовиться должным образом в соответствии с новыми правилами. Мы видели, как специально начали раскручивать тему через СМИ, в том числе при помощи известных петербуржцев, связанными с некоторыми организаторами, чьи концерты не состоялись», — добавляет Баста.
Музыкант также отметил, что при всех мерах безопасности каждый сам принимает решение — идти или не идти на концерт.