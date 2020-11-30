FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.20р91.20р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

«Наши концерты в Петербурге стали комом в горле у некоторых». Баста ответил на претензии о возможных нарушениях

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в своем инстаграме ответил на претензии о несоблюдении «коронавирусных» ограничений на своих концертах в Санкт-Петербурге. Музыкант, в частности, обвинил некоторых своих коллег в разжигании скандала.

«Мы готовились к этому концерту, потому что провести его в соответствии со всеми правилами безопасности — задача непростая. Мы считаем, что мы с ней справились. Теперь хочу ответить тезисно относительно критики, которая есть в интернете. Все требования по соблюдению правил безопасности, перечисленные в постановлении губернатора были соблюдены», — заявил Баста.

Он подчеркнул, что заполняемость зала на концертах в Санкт-Петербурге составила 50 процентов.

«В сети пишут о 25 процентах допустимых зрителей в зале, но это правило вступает в силу только с 1 декабря», — говорит рэпер и отмечает, что зрителям выдавались защитные маски, а в фойе в необходимом количестве находились санитайзеры.

«Я понимаю, что наше хорошо организованное мероприятие стало комом в горле у некоторых организаторов, которые не нашли в себе силы и профессионализма подготовиться должным образом в соответствии с новыми правилами. Мы видели, как специально начали раскручивать тему через СМИ, в том числе при помощи известных петербуржцев, связанными с некоторыми организаторами, чьи концерты не состоялись», — добавляет Баста.

Музыкант также отметил, что при всех мерах безопасности каждый сам принимает решение — идти или не идти на концерт.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео из Ледового дворца с концерта Басты. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. После этого Ледовый дворец начал отменять мероприятия.

Смольный пообещал пересмотреть фото с концерта Басты, хотя в первый раз нарушений не выявил. В частности, руководство Ледового дворца тогда отметило, что «видео нечётко все отображает».

С 14 ноября в городе введены дополнительные требования к допуску посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры. Все мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти Петербурга. Количество посетителей в зале может быть не более 50% от числа зрительских мест.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

doorbal_
«Наши концерты в Петербурге стали комом в горле у некоторых». ©
Да кому вы вообще нужны?
Инструментальная музыка умирает, оркестровая поглощается попсой. Что кроме унылого текста наложенном на ритм и унца-унца с хрипотцой представляют почти все современные исполнители?
LiChaBaTa
Врет и не краснеет. Молодец!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний