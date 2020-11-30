Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в своем инстаграме ответил на претензии о несоблюдении «коронавирусных» ограничений на своих концертах в Санкт-Петербурге. Музыкант, в частности, обвинил некоторых своих коллег в разжигании скандала.



«Мы готовились к этому концерту, потому что провести его в соответствии со всеми правилами безопасности — задача непростая. Мы считаем, что мы с ней справились. Теперь хочу ответить тезисно относительно критики, которая есть в интернете. Все требования по соблюдению правил безопасности, перечисленные в постановлении губернатора были соблюдены», — заявил Баста.