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    Осужденные смогут спать в пижамах, а летом — носить шорты. Минюст утвердил их изменения в одежде

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    Отбывающим наказание в воспитательных колониях разрешили носить жакеты с юбками, халаты и даже шорты зеленого цвета. Пижама должна быть светло-серой, легинсы будут черными. Женщинам позволят платки заменить на шапки. Об этом стало известно 21 мая.

    Минюст внес изменения в приказ «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах», в соответствии с которым у российских осужденных меняется «гардероб».

    Например, «костюм (юбка и жакет) из полиэфирнохлопковой гладкокрашенной ткани зеленого цвета с водоотталкивающей отделкой» и далее описание (хлястики, кокетки, лацканы и так далее). Или «шапка зимняя, утепляющая на утепляющей подкладке из трикотажного полиэфирного разворсованного полотна "Флис" с отворотом серого цвета сферической формы с четырьмя вытачками в верхней части». В приказе речь идет не только об одежде и обуви с подробным описанием. Он дополнен списком вещей, предназначенных для детей.

    Как рассказывала «Фонтанка», в апреле ФСИН России показала новые модели спецодежды для отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Было обещано изменить ее цветовую гамму и внешний вид, ввести новые предметы одежды и обуви. Глава Минюста РФ Константин Чуйченко тогда сказал, что новые модели одежды «будут способствовать дальнейшей гуманизации условий их содержания».

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