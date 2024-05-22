Осужденные смогут спать в пижамах, а летом — носить шорты. Минюст утвердил их изменения в одежде

Отбывающим наказание в воспитательных колониях разрешили носить жакеты с юбками, халаты и даже шорты зеленого цвета. Пижама должна быть светло-серой, легинсы будут черными. Женщинам позволят платки заменить на шапки. Об этом стало известно 21 мая.

Минюст внес изменения в приказ «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах», в соответствии с которым у российских осужденных меняется «гардероб».

Например, «костюм (юбка и жакет) из полиэфирнохлопковой гладкокрашенной ткани зеленого цвета с водоотталкивающей отделкой» и далее описание (хлястики, кокетки, лацканы и так далее). Или «шапка зимняя, утепляющая на утепляющей подкладке из трикотажного полиэфирного разворсованного полотна "Флис" с отворотом серого цвета сферической формы с четырьмя вытачками в верхней части». В приказе речь идет не только об одежде и обуви с подробным описанием. Он дополнен списком вещей, предназначенных для детей.