Немецкая писательница Дженни Эрпенбек стала лауреатом Международной Букеровской премии

Роман «Кайрос» немецкой писательницы Дженни Эрпенбек удостоился Международной Букеровской премии 2024 года. Об этом сообщается на сайте премии.



Книга была переведена на английский язык Михаэлем Хофманном, и награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов обладательница премии должна будет разделить с переводчиком.

Из описания на сайте следует, что роман Эрпенбек рассказывает о «разрушительном романе» молодой женщины и пожилого мужчины в Восточном Берлине 1980-х годов, когда два влюбленных, казалось, воплощали собой «раздавленный идеализм» Восточной Германии. «Кайрос» поднимает сложные вопросы о свободе, верности, любви и силе.