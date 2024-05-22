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    Немецкая писательница Дженни Эрпенбек стала лауреатом Международной Букеровской премии

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    Роман «Кайрос» немецкой писательницы Дженни Эрпенбек удостоился Международной Букеровской премии 2024 года. Об этом сообщается на сайте премии.

    Книга была переведена на английский язык Михаэлем Хофманном, и награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов обладательница премии должна будет разделить с переводчиком.

    Из описания на сайте следует, что роман Эрпенбек рассказывает о «разрушительном романе» молодой женщины и пожилого мужчины в Восточном Берлине 1980-х годов, когда два влюбленных, казалось, воплощали собой «раздавленный идеализм» Восточной Германии. «Кайрос» поднимает сложные вопросы о свободе, верности, любви и силе.

    Роман Эрпенбек «Пристанище» в русском переводе Дарьи Андреевой ранее публиковал журнал «Иностранная литература».

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    БукерДженни ЭрпенбекКайрос
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