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    В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал машину. Пострадала женщина

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    В Белгородской области 21 мая под удар дрона-камикадзе попал движущийся по дороге автомобиль. О происшествии сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Инцидент произошел между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. Пострадавшей из-за взрыва оказалась женщина, которая была за рулем автомобиля. Женщина получила осколочные ранения бедра, но смогла самостоятельно обратиться за помощью в городскую больницу.

    Ранее утром под Белгородом дрон-камикадзе также атаковал едущий легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира — семья. При взрыве погибла женщина, её муж и свёкор с осколочными ранениями были доставлены в городскую больницу.

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