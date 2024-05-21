В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал машину. Пострадала женщина

В Белгородской области 21 мая под удар дрона-камикадзе попал движущийся по дороге автомобиль. О происшествии сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. Пострадавшей из-за взрыва оказалась женщина, которая была за рулем автомобиля. Женщина получила осколочные ранения бедра, но смогла самостоятельно обратиться за помощью в городскую больницу.



Ранее утром под Белгородом дрон-камикадзе также атаковал едущий легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира — семья. При взрыве погибла женщина, её муж и свёкор с осколочными ранениями были доставлены в городскую больницу.