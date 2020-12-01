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Петербургский концерт Басты дошёл до суда. Ледовый дворец могут прикрыть до весны

В Петербурге суд зарегистрировал материалы об административном правонарушении в Ледовом дворце, где собралось «недопустимо большое» количество желающих послушать рэпера Басту.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 1 декабря материалы от Роспотребнадзора зарегистрировал Невский суд, их уже передали судье. ОАО «Дворец спорта» вменяют традиционную для коронавирусного периода часть 2 статьи 6.3 КоАП.

Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения юридическому лицу может стоить от 200 тысяч до полумиллиона рублей. Также в качестве наказания предусмотрен запрет на работу на срок до 90 суток.

Как следует из протокола, два дня на концерте Басты наблюдался переизбыток зрителей без масок. Специалист-эксперт петербургского Роспотребнадзора Артем Юшев отметил, что в Ледовом не соблюдали социальную дистанцию, не было разделения потоков людей, которые блуждали по залу и создавали толпу.

Представитель ОАО «Дворец спорта» с нарушениями не согласен. Дворец вмещает 13 486 тысяч зрителей, при этом в день концертов Басты зал был заполнен менее чем на половину.

«К производству материалы пока не приняты», — уточнили в пресс-службе.

Ледовый дворец закрыт личным распоряжением главы Роспотребнадзора по Петербургу до 15 января. На прошлой неделе в соцсетях появилось видео из с концерта Басты. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. После этого Ледовый дворец начал отменять и переносить концерты.
Смольный пообещал пересмотреть фото с концерта Басты, хотя в первый раз нарушений не выявил. Сам исполнитель в instagram заявил, что концерт не понравился тем, кто не может собрать дворец, и уверял — все меры для безопасности зрителей были соблюдены.

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Комментарии (10)

260551481
Можно прикрыть Смольный и околонего, городской парламент, Роспотребпозор от этого толку было бы куда больше.
Бешеный Заяц
Анус себе заблокируйте
Павел Михайлов
А губернатора будут штрафовать , за песни и толпы, с 6 по 7 января, что он разрешил?
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