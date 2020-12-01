Петербургский концерт Басты дошёл до суда. Ледовый дворец могут прикрыть до весны

Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения юридическому лицу может стоить от 200 тысяч до полумиллиона рублей. Также в качестве наказания предусмотрен запрет на работу на срок до 90 суток.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 1 декабря материалы от Роспотребнадзора зарегистрировал Невский суд, их уже передали судье. ОАО «Дворец спорта» вменяют традиционную для коронавирусного периода часть 2 статьи 6.3 КоАП.

В Петербурге суд зарегистрировал материалы об административном правонарушении в Ледовом дворце, где собралось «недопустимо большое» количество желающих послушать рэпера Басту.

Как следует из протокола, два дня на концерте Басты наблюдался переизбыток зрителей без масок. Специалист-эксперт петербургского Роспотребнадзора Артем Юшев отметил, что в Ледовом не соблюдали социальную дистанцию, не было разделения потоков людей, которые блуждали по залу и создавали толпу.



Представитель ОАО «Дворец спорта» с нарушениями не согласен. Дворец вмещает 13 486 тысяч зрителей, при этом в день концертов Басты зал был заполнен менее чем на половину.



«К производству материалы пока не приняты», — уточнили в пресс-службе.

