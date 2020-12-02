Устранять последствия циклона с ледяным дождем в Приморье будут еще минимум год

По меньшей мере год уйдет на ликвидацию последствий мощного циклона с ледяным дождем, прошедшего в Приморье в конце ноября. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщает 2 декабря ТАСС.
«Последствия циклона настолько значительные, что здесь работы как минимум на год», — сказал глава Приморского края. По его словам, необходимо проанализировать и заказать оценку ущерба лесному хозяйству: что делать со сломанными деревьями, какие будут последствия.
Один из наиболее острых вопросов — создание надежной системы энергоснабжения, ведь от энергоснабжения зависят и водо- и теплоснабжение. На это, по словам Кожемяко, «тоже потребуется как минимум год». Планируется создать в Приморье тройной резерв энергомощностей, в первую очередь для больниц, насосных станций и центральных тепловых пунктов.
Циклон обрушился на Приморье в ночь на 19 ноября. Дождь перешел в снег и ледяной дождь. Толстой коркой льда покрылись дороги, машины, провода, деревья. Из-за непогоды падали деревья, столбы и даже бетонные конструкции, обрывались линии электропередачи, переставали работать насосные станции, множество домов остались без электричества, воды и отопления. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. 21 ноября из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Его продолжают очищать ото льда, на 1 декабря альпинисты убрали наледь на 118 из 168 вант, отчитались на сайте правительства региона.